La entrada auxiliar del centro de eventos G12, lugar de reunión para las diferentes células de la iglesia cristiana Misión Carismática Internacional (MCI), lució este fin de semana una decoración particular con banderas de Colombia colgando del techo. Los cultos programados para la jornada tuvieron como propósito central clamar por la nación y orar por la denominada “Patria Milagro”, frase que encarna el programa de gobierno del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Durante las reuniones, gran parte de los asistentes asistieron portando la camiseta de la selección Colombia, prenda que se ha convertido en uno de los símbolos distintivos de la campaña de De la Espriella. El ambiente dentro del auditorio combinó la fe religiosa con consignas políticas. “Yo sé que hoy vamos a obtener la victoria de parte de Dios”, manifestó uno de los pastores desde la tarima principal ante un recinto lleno de familias, mientras el grupo musical en vivo modificaba la letra de sus canciones tradicionales para cantar: “Colombia es libre”.

La pastora y senadora electa por el partido Salvación Nacional, Sara Castellanos, intervino en el auditorio con micrófono en mano para pedirle al Señor que envíe ángeles a cada puesto de votación. Asimismo, instó a los creyentes a actuar como si ya tuvieran el triunfo asegurado, agradeciendo a Dios porque la “Patria Milagro está llegando” y porque, según sus palabras, el país tendrá un gobernante con temor de Dios. Cabe recordar que la MCI, la segunda iglesia cristiana más grande de Colombia fundada en los años 80 por los padres de Castellanos, venía siendo un ala de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical; sin embargo, para este ciclo electoral, optaron por apoyar la candidatura presidencial de De la Espriella y las listas de Salvación Nacional al Congreso.

Hacia el cierre de las actividades, otro de los pastores aclaró que la segunda reunión de la mañana no se extendería demasiado con el fin de permitir que los fieles salieran a ejercer su derecho al voto, argumentando que “la fe es importante, pero las acciones también”. Adicionalmente, se recordó a los asistentes que durante la reunión de la noche anterior se adelantaron jornadas de oración que contaron con la presencia del candidato a la vicepresidencia de esa colectividad, José Manuel Restrepo.

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