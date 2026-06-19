El Consejo Nacional Electoral (CNE) amplió el plazo para la inscripción de testigos electorales de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para este 21 de junio, con el propósito de que las campañas políticas cuenten con más tiempo para completar el registro de sus representantes ante las mesas de votación.

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La decisión modifica el cronograma inicialmente establecido, que fijaba como fecha límite el jueves 18 de junio. Con la prórroga, los partidos y movimientos políticos podrán adelantar el proceso hasta las 5:00 de la tarde de este viernes 19 de junio, según confirmó la autoridad electoral.

De acuerdo con el presidente del CNE, Cristian Quiroz, la presencia de los testigos electorales constituye una de las principales garantías para las campañas durante la jornada democrática, ya que les permite ejercer vigilancia sobre el desarrollo de las votaciones y el proceso de escrutinio.

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📢 ¡Atención agrupaciones políticas! Ampliamos el plazo para postular testigos electorales hasta el viernes 19 de junio a las 5:00 p.m. 🗳️🇨🇴 Hasta 2 por mesa y 2 por comisión escrutadora. ¿Dudas? 300 8110488 o #259 📞 #LegitimidadYTransparencia #Elecciones2026 🗳️🇨🇴 pic.twitter.com/5j8a5BITkj — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 18, 2026

¿Qué son los testigos electorales y cual es su importancia para las campañas?

Son ciudadanos acreditados por las campañas para observar el proceso en los puestos de votación, verificar el cumplimiento de las normas electorales y reportar cualquier irregularidad que pueda presentarse durante la jornada.

La autoridad electoral recordó que cada campaña puede inscribir hasta dos testigos por mesa de votación y dos delegados por cada comisión escrutadora, con el fin de garantizar condiciones de equilibrio entre las organizaciones políticas participantes.

El organismo también informó que mantiene habilitada una mesa de ayuda para atender inquietudes técnicas relacionadas con la inscripción de los actores electorales. La medida busca evitar inconvenientes de última hora que impidan el registro de los representantes de las campañas.

La ampliación del plazo se produce a pocas horas de la segunda vuelta presidencial, una jornada en la que los testigos electorales tendrán un papel clave en el seguimiento de las votaciones y en la supervisión del conteo de los sufragios en todo el país.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: