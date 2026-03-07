A pocas horas de que se abran las urnas para las elecciones legislativas, aún siguen las reclamaciones por posibles inconsistencias para la jornada. Una de estas fue la alerta que dio el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín, quien aseguró que varios partidos y colectivos políticos han reportado fallas en la plataforma para asignar testigos electorales en los puestos de votación.

Ante tal situación, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, explicó que no se trata de un error, pues el diseño del sistema se hace para que los partidos asignen a sus propios testigos.

De los 1.077.326 testigos electorales inscritos, solo el 0.002 % presentaron fallas a través de la plataforma de inscripción, aclaró el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, después de la alerta realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)… pic.twitter.com/SjcqBbMOC2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 8, 2026

A su vez, el presidente del CNE aseguró que hay disposición para atender todas las dudas de los movimientos. Agregó que hay una mesa de ayuda que estará disponible las 24 horas de la jornada electoral para garantizar que los participantes de las votaciones tengan garantías.

El anuncio del CNE se dio en medio de un encuentro con delegados de diversos partidos políticos, entre los que estaban los que reportaron las aparentes irregularidades. Allí, había representantes de: Cambio Radical, Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido de La U, La Fuerza, Partido Conservador, Alianza Verde, Colombia Justa Libres y Salvación Nacional.

A su vez, hubo funcionarios del Ministerio del Interior y la Misión de Observación Electoral (MOE), que expusieron sus inquietudes para este 8 de marzo.

