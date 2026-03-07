Aparte de las preguntas sobre los candidatos para las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Colombia, hay gran expectativa alrededor del software que se va a utilizar, por lo que es pertinente poner el tema sobre la mesa.

Sigue a PULZO en Discover

La unión temporal Integración logística electoral 2026, liderada por Thomas Greg & Son, opera los sistemas que soportan la transmisión del pre conteo en sus primeras etapas y el soporte tecnológico para los escrutinios zonales, municipales y departamentales.

Estos sistemas reciben la información mesa a mesa desde las actas E14, la procesan en el centros departamentales y la organizan para su consolidación. Además, apoyan los escrutinios territoriales, que tienen efectos jurídicos en ese nivel y alimentan los consolidadores superiores.

Por su parte, el software de escrutinio nacional, que está en manos del Consejo Nacional Electoral y que es propiedad del Estado desde 2022, no permite ingreso manual de datos, genera actas y consolida información proveniente de niveles inferiores con acceso restringido.

Finalmente, el software de consolidación y divulgación del pre conteo operado por Indra funciona como una capa de agregación y publicación. Este recibe información ya carga en los servidores definidos por la autoridad, consolida resultados preliminares de carácter informativo y los distribuye a canales de consulta pública como página web y redes sociales de la Registraduría.

Es importante precisar que el conteo es un procedimiento informativo y preliminar y no tiene valor jurídico ni es vinculante. Los resultados oficiales se determinan en el escrutinio definitivo, que es la verificación y la consolidación a cargo de las comisiones escrutadoras integradas por notarios, registradores, testigos y organismos de control.

Es clave recordar que la jornada del 8 de marzo no solo determina los representantes de las diferentes regiones para Cámara de Representantes y Senado, sino que también están previstas las consultas interpartidistas.

¿Cuándo son las elecciones para la presidencia de Colombia en 2026?

Las elecciones para elegir al próximo presidente de la República de Colombia en 2026 ya cuentan con fechas oficiales establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con el calendario electoral vigente, la jornada de la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026. En esta fecha, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo constitucional 2026-2030, en una contienda que definirá el rumbo ejecutivo del país.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos durante la primera jornada, la normativa colombiana establece la realización de una segunda vuelta electoral.

Esta votación definitiva, en la que participarán únicamente los dos candidatos que hayan obtenido las mayores votaciones en mayo, está programada para el domingo 21 de junio de 2026. El ganador de esta instancia asumirá la jefatura de Estado el 7 de agosto del mismo año.

Es importante recordar que el ciclo electoral de 2026 inicia formalmente este domingo 8 de marzo, fecha en la que se eligen los miembros del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y se realizan las consultas interpartidistas para definir candidatos únicos de diversas coaliciones. Los ciudadanos deben estar inscritos en el censo electoral y contar con su cédula de ciudadanía original (amarilla de hologramas o digital) para ejercer su derecho al voto en cualquiera de las etapas mencionadas.

La Registraduría ha habilitado canales digitales para que los votantes consulten su puesto de votación y verifiquen si han sido designados como jurados. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales para evitar confusiones sobre los horarios de apertura de mesas y las restricciones de ley seca que suelen aplicarse durante estos fines de semana de trascendencia democrática.

* Pulzo.com se escribe con Z