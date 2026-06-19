La esposa del cantante de música popular Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, apareció en un video de respaldo al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, en medio del ambiente electoral en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De la Espriella recibe inesperado apoyo de última hora; ¿le pondrá muchos votos?)

Además, de acuerdo con la grabación difundida por la cuenta del candidato este 18 de junio de 2026, varios exponentes del género popular expresan su apoyo bajo la consigna “Firmes por la Patria”.

Dicha publicación del material en redes sociales desató reacciones divididas, especialmente por la participación de figuras del entretenimiento en escenarios políticos.

Lee También

Las críticas se concentraron en el alcance e influencia de estos artistas sobre audiencias masivas, mientras otros usuarios defendieron su derecho a expresar posturas personales sin que esto afecte su carrera profesional.

Reunión de artistas con Abelardo de la Espriella

En el encuentro participaron artistas como Francy, Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñonez y Juan Pablo Navarrete en una reunión donde expresan su respaldo con la frase “Firmes por la Patria”.

“Hoy queremos decirles que primero, como ciudadanos colombianos de nuestra querida patria y después como parte de representación de la música popular colombiana, estamos: firmes por la patria”, indicó Pipe Bueno.

Por su parte, el candidato les hizo una promesa: “En mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen. Trabajaremos para dignificar su labor, proteger sus derechos de autor, fortalecer la industria musical y crear más oportunidades para el talento colombiano”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABELARDO DE LA ESPRIELLA (@delaespriella_style)

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: