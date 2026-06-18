A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para definir la presidencia en una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente, la campaña de la derecha recibió un masivo e incendiario empujón internacional. El candidato Abelardo de la Espriella encendió las redes sociales al publicar un video de una llamada telefónica con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien no se guardó absolutamente nada a la hora de manifestar su respaldo de cara al balotaje contra Iván Cepeda.

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En el metraje, se observa al líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’ vistiendo una camiseta de la Selección Colombia marcada con la palabra “Tigre” mientras escucha atentamente al mandatario argentino. Desde el primer segundo, Milei deshizo en elogios hacia el abogado e impulsó su carrera por la Casa de Nariño:

“Te he felicitado… Nada, lo quiero hacer de vuelta por este triunfo maravilloso que has tenido en primera vuelta y obviamente mi expectativa y mi apoyo para lo que viene ahora para el balotaje. Esperamos que sea una nueva etapa en las relaciones entre nuestros países porque, bueno, viste cómo no nos llevamos muy bien con un personaje llamado Petro”, aseguró Milei entre risas.

La respuesta de De la Espriella no se hizo esperar y apeló directamente a una de las frases más icónicas de la identidad nacional, modificando una estrofa del himno de Colombia para lanzar una dura premonición contra el actual Gobierno.

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“Lo he visto, presidente. Pero no se preocupe que la horrible noche pronto cesará y vamos a establecer una relación inmejorable”, sentenció el candidato colombiano.

Durante la conversación, ambos líderes coincidieron en que los modelos alternativos propuestos por la izquierda solo traen “pobreza y caos”, argumentando que su misión es hacer exactamente lo contrario para beneficiar a la ciudadanía.

Fue en ese punto donde De la Espriella sacó a relucir la retórica de combate que ha caracterizado su campaña, uniendo su apodo con el del mandatario argentino: “Vamos a hacer una liga maravillosa porque, imagínese, un tigre y un león peleando por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo, y firme por la patria, presidente Milei!”.

El momento más álgido y controversial de la llamada llegó al cierre, cuando Javier Milei, fiel a su estilo directo y sin censura, despidió al candidato colombiano con un fuerte insulto dirigido, sin nombrarlo directamente, hacia el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Vamos… dale que te tenés que ganar a ese zurdo h* % ! de p*% !”, exclamó el presidente argentino en una frase que el propio video de campaña tuvo que tapar parcialmente con pitidos debido a su calibre.

¡Viva la libertad, carajo! Agradezco profundamente el respaldo y las palabras de aliento del presidente de Argentina, Javier Milei. Estoy convencido de que un León en Argentina y un Tigre en Colombia pueden ayudar a construir una Latinoamérica más fuerte, más libre y con más… pic.twitter.com/HEIdleNFs7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 18, 2026

Lejos de incomodarse, De la Espriella celebró el comentario con euforia y cerró la llamada con una ambiciosa promesa electoral: “Con toda, por más de dos millones de votos. Una bendición. Un abrazo, presidente, gracias”.

El video concluye mostrando las imágenes oficiales de la tarjeta electoral de la derecha, reafirmando la fórmula presidencial compuesta por Abelardo de la Espriella y su candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo. Con esta movida, la campaña derechista busca capitalizar el fenómeno de la “ola libertaria” que ya triunfó en el sur del continente, convirtiendo la elección del próximo domingo en un choque de trenes ideológico con repercusiones en toda la región.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: