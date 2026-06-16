El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a los señalamientos hechos por su rival Iván Cepeda sobre supuestos pagos millonarios recibidos por su firma de abogados en relación con la EPS Salud Vida.

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Durante una entrevista en Blu Radio, De la Espriella negó categóricamente haber recibido 18.000 millones de pesos por ese trabajo jurídico y aseguró que las cifras mencionadas por Cepeda no corresponden a la realidad.

Esta es la entrevista completa:

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De la Espriella aseguró que Cepeda infló las cifras

El abogado sostuvo que recientemente conoció detalles sobre los honorarios pactados por la defensa de la EPS y afirmó que fueron muy inferiores a los señalados públicamente.

“Me llegó el dato con los honorarios que se pactaron con Salud Vida. Fueron 3.000 millones de pesos, y pagaron cerca de 1.800 porque quedaron debiendo el resto”.

Acto seguido, lanzó una crítica directa a su contendor político.

“O sea, el señor Cepeda multiplicó 1.800 por 10 y le dio 18.000, hágame el favor”.

Según explicó, el contrato tuvo una duración de varios años y requirió la participación de distintos abogados debido a la complejidad del caso.

De la Espriella insistió en que nunca manejó recursos de la salud

De la Espriella reiteró que su firma actuó únicamente como representante legal de la EPS en medio de procesos relacionados con su intervención.

“Mi firma defendió a Salud Vida, pero jamás manejó recursos de la salud“.

Además, enfatizó que ni él ni su firma han tenido negocios relacionados con la administración de recursos del sistema de salud. “Es un contrato de la firma con una EPS que trataban de intervenirla y se le defendió en ese trámite. Eso no tiene absolutamente nada que ver con manejo de recursos”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: