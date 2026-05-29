Elegir proteína ya no es tan simple como antes. Hoy el mercado colombiano está lleno de opciones y muchas marcas prometen ser “las mejores”, sin embargo, es fundamental fijarse en aspectos como el perfil de aminoácidos, la digestibilidad, la absorción y la calidad de los ingredientes.

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Bajo esos criterios, la proteína de suero de leche, conocida como whey protein, sigue siendo una de las más recomendadas, pues contiene altos niveles de aminoácidos esenciales y leucina, un componente clave en la síntesis de proteína muscular. Además, tiene rápida absorción y suele ser fácil de digerir.

Investigaciones respaldadas por la International Society of Sports Nutrition (ISSN) y publicadas en el Journal of Nutrition señalan que este tipo de proteína puede apoyar la recuperación muscular y complementar la ingesta diaria de proteína dentro de una alimentación equilibrada.

Lo que ahora buscan quienes compran proteína

Cada vez toma más fuerza el concepto de “proteína limpia”, es decir, productos con formulaciones más simples, sin adiciones innecesarias y más fáciles de consumir todos los días.

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Dentro de ese panorama, BiPro Classic, desarrollada por Nutramerican Pharma, se convirtió en una de las proteínas más vendidas en Colombia gracias a características como proteína de suero de alta calidad, ausencia de azúcares y grasas añadidas y formulaciones enfocadas en consumo diario.

Sabor y adherencia: el factor que define la constancia

Uno de los aspectos más importantes, y menos mencionados, en la suplementación es la adherencia. No basta con que una proteína sea de alta calidad; también debe ser agradable de consumir de forma constante.

En este sentido, BiPro ha desarrollado una amplia variedad de sabores que han contribuido a su posicionamiento, facilitando que los usuarios mantengan el hábito de consumo en el tiempo.

Entonces, ¿cuál es la mejor proteína en Colombia?

No existe una única respuesta definitiva, pero especialistas coinciden en varios criterios: calidad nutricional, buena digestibilidad, ingredientes controlados y facilidad de consumo constante.

Bajo esos parámetros, productos como BiPro Classic lograron posicionarse entre las referencias más fuertes del mercado colombiano.

Porque hoy, para muchos consumidores, elegir proteína ya no se trata solo de consumir más, sino de elegir mejor.

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