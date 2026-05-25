Detrás de polémicas con temas estéticos en la sociedad, el interrogante sobre la frecuencia ideal para la limpieza capilar provoca intensas discusiones en las plataformas virtuales y salones de belleza. No obstante, una reciente investigación científica determinó las pautas definitivas sobre este hábito higiénico.

Sigue a PULZO en Discover

Los análisis arrojaron que las fibras capilares lucen con mayor resistencia y vitalidad cuando se someten al uso de champú entre cinco y seis veces por semana, contrariando mitos urbanos sobre el cuidado capilar.

Un informe divulgado por el medio internacional Daily Mail expuso los resultados obtenidos. Los científicos evidenciaron que la higiene capilar ejecutada casi todos los días optimiza las condiciones biológicas del cuero cabelludo de forma notable.

La doctora Shilpi Khetarpal, dermatóloga certificada por la junta de la Clínica Cleveland, advierte: “Cuando el cabello y el cuero cabelludo no se limpian con la suficiente frecuencia, se puede producir un crecimiento excesivo de bacterias y levaduras”.

Lee También

La multinacional Procter & Gamble coordinó el estudio clínico para el cual convocó a un grupo superior a los 1.500 participantes, incluyendo hombres y mujeres con diferentes tipos de cabelleras y necesidades biológicas.

Los profesionales distribuyeron a los voluntarios en cuatro subgrupos específicos. Las pautas de aseo variaron desde una sola vez por semana, dos veces, tres o cuatro ocasiones, hasta cinco o seis lavadas semanales.

Cada integrante evaluó periódicamente la sensación de bienestar en su cuero cabelludo. Los datos finales demostraron que a mayor regularidad en los lavados, los individuos registraron un aspecto visual mucho más favorable.

Adicionalmente, los sujetos que higienizaban su cabeza casi a diario manifestaron los índices más bajos de resequedad, picazón, caspa y descamación cutánea, superando con éxito los estándares mínimos de la salud dermatológica.

El estudio concluyó de manera contundente que espaciar excesivamente el uso de productos de limpieza fomenta la acumulación de sebo dañino, afectando la estética y la estructura natural de la melena.

¿Cómo elegir el champú correcto para el cabello?

Seleccionar el champú o producto de higiene capilar adecuado requiere analizar minuciosamente las necesidades biológicas de su cuero cabelludo y la estructura de su hebra. Para identificar el limpiador ideal y garantizar una salud dermatológica óptima, aplique las siguientes pautas profesionales:

Identificar el tipo de cuero cabelludo: determinar si su piel produce exceso de sebo o si tiende a la resequedad, ya que el champú debe enfocarse principalmente en limpiar la base capilar.

determinar si su piel produce exceso de sebo o si tiende a la resequedad, ya que el champú debe enfocarse principalmente en limpiar la base capilar. Evaluar las necesidades del cabello graso: seleccionar formulaciones equilibrantes, clarificantes o reguladoras que eliminen los residuos de grasa eficazmente sin llegar a despojar a la piel de sus aceites naturales esenciales.

seleccionar formulaciones equilibrantes, clarificantes o reguladoras que eliminen los residuos de grasa eficazmente sin llegar a despojar a la piel de sus aceites naturales esenciales. Tratar la deshidratación y sequedad: optar por alternativas hidratantes que incorporen aceites naturales o mantecas, diseñadas expresamente para retener la humedad interna y suavizar las cutículas ásperas de las fibras.

optar por alternativas hidratantes que incorporen aceites naturales o mantecas, diseñadas expresamente para retener la humedad interna y suavizar las cutículas ásperas de las fibras. Proteger los cabellos con tintura: buscar productos totalmente libres de sulfatos y con filtros de protección solar para evitar la oxidación prematura del color y mantener la estructura capilar sana.

buscar productos totalmente libres de sulfatos y con filtros de protección solar para evitar la oxidación prematura del color y mantener la estructura capilar sana. Controlar la caspa y descamación: utilizar soluciones especializadas que contengan ingredientes activos como el piritionato de zinc o el ácido salicílico para combatir de raíz los hongos y bacterias.

utilizar soluciones especializadas que contengan ingredientes activos como el piritionato de zinc o el ácido salicílico para combatir de raíz los hongos y bacterias. Aportar volumen al cabello fino: elegir fórmulas ligeras y voluminizantes que no sumen peso a la estructura molecular, evitando los productos cargados con siliconas pesadas que aplastan el peinado.

elegir fórmulas ligeras y voluminizantes que no sumen peso a la estructura molecular, evitando los productos cargados con siliconas pesadas que aplastan el peinado. Revisar detenidamente los ingredientes químicos: analizar las etiquetas traseras para evitar componentes agresivos, priorizando extractos botánicos naturales, queratina, vitaminas esenciales, proteínas de origen vegetal y aminoácidos reparadores.

analizar las etiquetas traseras para evitar componentes agresivos, priorizando extractos botánicos naturales, queratina, vitaminas esenciales, proteínas de origen vegetal y aminoácidos reparadores. Monitorear los resultados a mediano plazo: observar el comportamiento de su cabellera durante dos semanas continuas para evaluar si recupera el brillo natural, la elasticidad, el movimiento y la suavidad deseada.

El uso del producto correcto previene afecciones molestas como la dermatitis seborreica y la caída prematura por obstrucción de los folículos pilosos. Ajuste la elección según los cambios climáticos estacionales y sus tratamientos químicos.

* Pulzo.com se escribe con Z