Si usted está en la capital, tiene cuatro opciones de alto nivel para elegir según los gustos de la jefa del hogar.

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Con alma italiana en el Retiro: si su mamá es fan de la pasta y el buen vino, el NH Collection Andino Royal propone un ‘cooking’ show en vivo. No es solo sentarse a esperar el plato, es ver cómo la cocina se vuelve un espectáculo. Son seis estaciones gastronómicas acompañadas de música y obsequios pensados para que ella se sienta la protagonista. Exploración sin límites en Usaquén: para las mamás que tienen un paladar aventurero, el NH Collection Hacienda Royal montó un ‘buffet’ internacional. Usted podrá encontrar desde paella española y ceviches, hasta una estación mexicana y tablas de quesos. Es el plan ideal si usted quiere que ella recorra el mundo bocado a bocado. Plan familiar y BBQ: si el parche es grande e incluye a los más pequeños, el NH Collection Teleport Royal es la fija. Su propuesta incluye un ‘buffet’ internacional con énfasis en BBQ, barra de cócteles con y sin alcohol, música en vivo y actividades para niños. Wok y parrilla en la Calle 100: el NH Collection WTC Royal apuesta por la versatilidad. Su ‘brunch Wok & Grill’ mezcla lo mejor de la cocina oriental con la parrilla tradicional, sumado a una barra de ensaladas y postres que no le envidian nada a una pastelería francesa.

Medellín: ‘brunch’ con la mejor vista

Por otro lado, en la ‘ciudad de la eterna primavera’, el NH Collection Victoria Royal plantea una propuesta con un ‘brunch’ dominical diseñado para disfrutar el clima de la ciudad. Es una mezcla de sabores locales e internacionales que, junto a la atención al detalle que caracteriza a la marca, promete convertir el domingo en una fecha para el recuerdo.

¿Por qué apostarle a una experiencia y no a un objeto?

Recuerde que muchas veces lo que mamá más valora es el tiempo compartido. Por eso, estos espacios están diseñados bajo la premisa de que “celebrar bien es también una forma de querer”. No se trata solo de la comida, sino del entorno: música en vivo, detalles personalizados y la tranquilidad de estar en un lugar donde no tiene que preocuparse por nada más que por disfrutar la charla.

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