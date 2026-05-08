Tocancipá se prepara para vivir una de las jornadas familiares más concurrida del año con la llegada de ‘Mom Fest 2.0’, un festival gratuito que reunirá deporte, espiritualidad, emprendimiento y música en un mismo escenario. La cita será el próximo sábado 9 de mayo y contará con actividades para personas de todas las edades bajo la premisa “Correr, Orar, Cantar y Bailar”.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Alcaldía de Tocancipá, este encuentro busca fortalecer la integración de las familias tocancipeñas a través de espacios culturales, deportivos y de bienestar que conecten a distintas generaciones.

La programación arrancará con la décima edición de la Carrera de la Mujer, una iniciativa que se ha convertido en símbolo de participación femenina en la región de Sabana Centro. Según explicó Luz Emilse Mambuscay, directora del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá, a Pulzo, se espera la asistencia de más de 10.000 participantes en las siete categorías habilitadas para esta edición.

De igual manera, los asistentes también podrán disfrutar de una feria de emprendimiento, muestras gastronómicas y presentaciones culturales durante toda la mañana.

La directora Mambuscay destacó que ‘Mom Fest 2.0’ se ha consolidado como un espacio de encuentro comunitario que combina actividades recreativas con experiencias enfocadas en el bienestar y la convivencia.

Concierto Gospel en Tocancipá

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el ‘Gospel en Familia 2026’, una franja enfocada en mensajes de fe y amor. Allí se presentarán agrupaciones y artistas reconocidos dentro del género como Barak y Santy & Lau +Praise. También estará el humorista y conferencista José Ordóñez, quien llegará con su charla ‘Yo no pedí nacer parte 2’.

Esta parte del festival busca ofrecer espacios de reflexión y entretenimiento para compartir en familia, en medio de un ambiente cargado de música y espiritualidad.

Asimismo, Luz Emilse Mambuscay destacó varios sitios turísticos del municipio para aquellos que deseen recorrerlo: “Tenemos la iglesia de los Caballeros de la Virgen que es muy reconocida, el Parque Jaime Duque, el autódromo de Tocancipá y los visitantes pueden disfrutar de toda la gastronomía que ofrecen nuestros emprendedores”.

El cierre de ‘Mom Fest 2.0’ tendrá como protagonista la celebración del Día de las Madres con un concierto encabezado por Luis Alfonso, uno de los artistas más populares de la música regional colombiana en la actualidad.

El cantante, reconocido por éxitos como ‘Contentoso’, ‘La Ex’ y ‘Mi palabra contra la de ellos’, pondrá a cantar a miles de asistentes durante el cierre de la jornada.

Con esta apuesta cultural y familiar, se espera que el festival se convierta en una vitrina para promover la integración ciudadana y fortalecer los espacios de encuentro alrededor de la música, el deporte y las tradiciones locales.

* Pulzo.com se escribe con Z