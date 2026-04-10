Hay interacciones como la de Antonio Casale con una compañera de Caracol Radio que demuestran la importancia de una buena comunicación, sin que ser amable se convierta en una pesadilla.

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La noción tradicional de amabilidad ha sido venerada como el pilar fundamental de las interacciones humanas saludables. No obstante, diversas corrientes de la psicología moderna replicadas en 2026 por el diario El Universal de México sugieren que una cortesía excesiva o mal entendida puede erosionar la autenticidad de los vínculos afectivos.

Cuando el comportamiento se orienta exclusivamente a evitar el desacuerdo, la relación deja de nutrirse de la realidad para sostenerse en una fachada de armonía artificial que impide la resolución de problemas latentes.

El psicólogo organizacional Adam Grant enfatiza una distinción crítica entre ser amable y ser bondadoso. Mientras que la amabilidad se enfoca en agradar superficialmente y mantener la paz momentánea, la bondad busca el bienestar integral del otro a largo plazo.

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Según Grant, muchas personas utilizan la cortesía como un escudo para evadir responsabilidades comunicativas. Al no ofrecer una crítica necesaria por miedo a incomodar, se priva a la otra persona de una oportunidad valiosa de crecimiento personal o profesional.

Esta tendencia está profundamente ligada al fenómeno del “people-pleasing” o la necesidad compulsiva de complacer a los demás. La experta Jennifer Gerlach explica que este patrón de conducta suele estar cimentado en el temor profundo al rechazo o al juicio negativo.

Para el complaciente, la prioridad no es la conexión real, sino la gestión de la percepción ajena para sentirse seguro. Esta actitud transforma la interacción en un mecanismo de autoprotección más que en un acto de entrega sincera hacia el interlocutor.

En la práctica, priorizar la comodidad propia sobre la verdad crea vínculos carentes de profundidad. La investigadora Tchiki Davis sostiene que la verdadera consideración requiere un compromiso con la sinceridad, aunque esta resulte dolorosa en el corto plazo.

Davis argumenta que la empatía real se demuestra mediante la honestidad constructiva y el establecimiento de límites claros. Estas acciones, aunque desafiantes, son las que realmente cimientan la confianza mutua.

Finalmente, es esencial entender que la honestidad no es opuesta al respeto. Al abordar los conflictos de manera directa, se permite que la relación evolucione hacia una etapa de mayor solidez.

La amabilidad vacía ofrece un alivio temporal que suele esconder resentimientos futuros. En contraste, la bondad valiente permite que ambas partes se sientan vistas y valoradas en su totalidad, garantizando que el afecto sea genuino y no una simple convención social.

¿Cómo identificar la falsa amabilidad?

Identificar la falsa amabilidad es una habilidad social crucial para proteger nuestra salud mental y establecer vínculos genuinos. Según la psicología, esto suele utilizarse como herramienta de manipulación o para evitar conflictos, ocultando intenciones menos nobles bajo máscara de cortesía. Expertos citados en el portal Psicología y Mente, dan señales y patrones que lo delatan:

Inconsistencia entre palabras y gestos: la sonrisa no llega a los ojos (falta de activación del músculo orbicular) y el lenguaje corporal se nota rígido o defensivo.

la sonrisa no llega a los ojos (falta de activación del músculo orbicular) y el lenguaje corporal se nota rígido o defensivo. Exceso de halagos: los cumplidos suelen ser desproporcionados o se sienten forzados, buscando ganar la confianza de manera acelerada y artificial.

los cumplidos suelen ser desproporcionados o se sienten forzados, buscando ganar la confianza de manera acelerada y artificial. Comportamiento pasivo-agresivo: utilizan el sarcasmo o comentarios hirientes disfrazados de “bromas” para invalidar al otro sin perder su fachada de personas amables.

utilizan el sarcasmo o comentarios hirientes disfrazados de “bromas” para invalidar al otro sin perder su fachada de personas amables. Interés utilitario: la atención y el buen trato desaparecen o disminuyen drásticamente cuando la persona ya no necesita un favor o beneficio del interlocutor.

La falsa amabilidad carece de empatía real. Mientras que una persona genuinamente bondadosa está dispuesta a escuchar y apoyar, el “falsamente amable” suele desviar la conversación hacia sí mismo o muestra indiferencia ante las necesidades profundas del otro. Estas personas suelen priorizar la imagen que proyectan en lugar de la conexión humana.

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