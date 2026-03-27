El cereal ha sido un infaltable en los hogares por años, especialmente en el desayuno de muchas familias. Es rápido, práctico y hace parte de la rutina diaria. Sin embargo, con el tiempo ha crecido la preocupación por su composición, especialmente por el alto contenido de azúcar en varias de sus versiones.

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Durante años, muchos cereales del mercado se desarrollaron pensando principalmente en el sabor. Por eso, una gran parte de estos productos incluye altos niveles de azúcares añadidos y un bajo contenido de nutrientes como proteína o fibra. Esta combinación no solo reduce su valor nutricional, sino que también hace que la sensación de saciedad dure menos tiempo.

La apuesta por un cereal diferente ya llegó al mercado

En medio de ese cambio aparece Nutra Pops, un cereal en forma de aros desarrollado por la empresa colombiana Nutramerican Pharma, que lleva más de dos décadas trabajando en nutrición deportiva y funcional.

La diferencia frente a los cereales tradicionales está en su composición: tiene 22 % de proteína, no contiene azúcares añadidos y suma prebióticos.

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Además, combina dos tipos de proteína que actúan de forma distinta en el cuerpo: la caseína, que se absorbe lentamente, y la proteína de suero, de absorción más rápida.

Ya no es solo desayuno: así lo están consumiendo ahora

El cambio no solo está en el producto, sino en el uso que se le da. Cada vez más personas lo ven como una opción para calmar el hambre entre comidas, en lugar de acudir a snacks con poco valor nutricional.

Todo esto ocurre en medio de una preocupación más amplia por el aumento del sobrepeso y el consumo de productos ultraprocesados.

Por eso, alternativas como Nutra Pops empiezan a ganar espacio. No solo por lo que ofrecen, sino porque encajan con una idea que viene tomando fuerza: comer mejor sin dejar de lado la practicidad.

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