El cáncer de páncreas representa un desafío mayúsculo para la medicina actual debido a su agresividad y a la dificultad de obtener un diagnóstico precoz.

Este órgano, situado estratégicamente detrás del estómago, desempeña funciones vitales: produce enzimas digestivas y hormonas cruciales como la insulina. Sin embargo, su ubicación profunda hace que los tumores, especialmente el adenocarcinoma ductal pancreático, crezcan de forma silenciosa.

“La mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de páncreas fallece en un plazo de tres meses”, afirmó Heather Archbold, gerente de información e investigación de Pancreatic Cancer Action, citado por ‘The Independent’ y replicado por el diario ADN.

Las estadísticas en 2026 siguen siendo preocupantes, pues el 44 % de los pacientes solo descubre la enfermedad al acudir a urgencias con síntomas avanzados. Solo un 10 % logra ser detectado a tiempo para una intervención quirúrgica con fines curativos. Por ello, identificar señales que suelen confundirse con problemas digestivos comunes es una prioridad de salud pública.

¿Cómo identificar un cáncer de páncreas?

Estos son seis síntomas del cáncer de páncreas que son identificados por especialistas para alertar sobre esta patología:

Dolor abdominal o de espalda : se manifiesta como una molestia en la zona media superior del abdomen que puede irradiarse hacia la espalda. Una característica distintiva es que el dolor suele intensificarse al acostarse y puede aliviarse ligeramente al inclinarse hacia adelante.

: se manifiesta como una molestia en la zona media superior del abdomen que puede irradiarse hacia la espalda. Una característica distintiva es que el dolor suele intensificarse al acostarse y puede aliviarse ligeramente al inclinarse hacia adelante. Ictericia y alteraciones biliares: la piel y la parte blanca de los ojos adquieren un tono amarillento. Esto ocurre cuando el tumor obstruye el conducto biliar. Otros signos asociados incluyen picazón intensa, orina de color oscuro y heces inusualmente claras.

la piel y la parte blanca de los ojos adquieren un tono amarillento. Esto ocurre cuando el tumor obstruye el conducto biliar. Otros signos asociados incluyen picazón intensa, orina de color oscuro y heces inusualmente claras. Pérdida de peso inexplicable: reducir medidas sin haber modificado la alimentación o la rutina de ejercicio es una de las señales de alarma más frecuentes y precoces en los cuadros oncológicos.

reducir medidas sin haber modificado la alimentación o la rutina de ejercicio es una de las señales de alarma más frecuentes y precoces en los cuadros oncológicos. Cambios en los hábitos de evacuación: el mal funcionamiento del páncreas altera la digestión de las grasas. Esto produce heces pálidas, de olor fétido y que tienden a flotar en el inodoro debido a su alto contenido lipídico.

el mal funcionamiento del páncreas altera la digestión de las grasas. Esto produce heces pálidas, de olor fétido y que tienden a flotar en el inodoro debido a su alto contenido lipídico. Diabetes de inicio repentino: el diagnóstico reciente de diabetes en una persona adulta, o el descontrol súbito de una diabetes previamente estable, puede ser un indicio de que el tumor está afectando las células productoras de insulina.

el diagnóstico reciente de diabetes en una persona adulta, o el descontrol súbito de una diabetes previamente estable, puede ser un indicio de que el tumor está afectando las células productoras de insulina. Fatiga extrema y debilidad: no se trata de un cansancio pasajero, sino de un agotamiento profundo y persistente que no desaparece con el sueño, acompañado en ocasiones de indigestión crónica.

A pesar del panorama complejo, la ciencia ha logrado hitos esperanzadores. Investigaciones recientes publicadas en la revista Nature Medicine (replicado por ADN) han evaluado una vacuna experimental dirigida a la mutación KRAS, presente en la mayoría de estos tumores.

En ensayos clínicos liderados por expertos de la UCLA, el 68 % de los participantes mostró una respuesta inmunitaria robusta, abriendo una nueva puerta hacia tratamientos personalizados y una supervivencia mucho mayor a la proyectada inicialmente.

¿Qué exámenes médicos pedir ante sospechas de cáncer de páncreas?

Si una persona presenta de manera recurrente síntomas como dolor abdominal persistente, ictericia o pérdida de peso sin causa aparente, es fundamental acudir a un médico especialista en gastroenterología u oncología (para tratar el cáncer). Debido a que el páncreas es un órgano difícil de visualizar, el profesional debe ordenar una batería de pruebas diagnósticas específicas para confirmar o descartar la presencia de un tumor.

De acuerdo con la Clínica Mayo, las herramientas de diagnóstico más efectivas que se utilizan actualmente en 2026 incluyen:

Pruebas de imagen de alta resolución: la Tomografía Computarizada (TC) multidetector y la Resonancia Magnética (RM) con protocolo de páncreas son esenciales. Estas permiten identificar la ubicación exacta de la masa y determinar si existe compromiso de vasos sanguíneos cercanos.

la Tomografía Computarizada (TC) multidetector y la Resonancia Magnética (RM) con protocolo de páncreas son esenciales. Estas permiten identificar la ubicación exacta de la masa y determinar si existe compromiso de vasos sanguíneos cercanos. Ecografía Endoscópica (USE): es uno de los exámenes más precisos. Se introduce un endoscopio con un dispositivo de ultrasonido para ver el páncreas desde el interior del tracto digestivo. Además, permite hacer una biopsia por aspiración con aguja fina para obtener muestras de tejido.

es uno de los exámenes más precisos. Se introduce un endoscopio con un dispositivo de ultrasonido para ver el páncreas desde el interior del tracto digestivo. Además, permite hacer una biopsia por aspiración con aguja fina para obtener muestras de tejido. Marcadores tumorales en sangre: el examen CA 19-9 es la prueba más común. Aunque no sirve para un diagnóstico definitivo por sí solo, sus niveles elevados ayudan a monitorear la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.

el examen CA 19-9 es la prueba más común. Aunque no sirve para un diagnóstico definitivo por sí solo, sus niveles elevados ayudan a monitorear la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE): se utiliza si hay sospecha de obstrucción en los conductos biliares. Permite inyectar un tinte de contraste para detectar bloqueos y, si es necesario, colocar un stent para aliviar la ictericia.

