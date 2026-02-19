Colombia no sale de la consternación por el fallecimiento de Kevin Acosta, el niño que sufría hemofilia y se quedó esperando por sus medicamentos para su tratamiento durante meses. El caso fue comentado hasta por el presidente Gustavo Petro, a quien criticaron por la forma en la que se refirió al lamentable caso de negligencia médica.

Ante este panorama, la Cuenta de Alto Costo (CAC) presentó un balance actualizado sobre la situación de esta enfermedad en el país, incluyendo el número de personas asociadas a la patología, según informó la entidad en su más reciente boletín. De acuerdo con la CAC, las cifras corresponden al periodo comprendido entre el primero de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023.

Número de personas que tienen hemofilia en Colombia, como Kevin Acosta

Según la CAC, durante ese periodo se reportaron 2.953 personas con hemofilia en Colombia. La entidad explicó que el 81,98 % de los casos correspondía a la categoría A, mientras que el porcentaje restante hacía referencia principalmente a la B. Asimismo, la entidad señaló que la mayoría de los diagnósticos se concentraron en hombres y en la región central del país.

En relación con la severidad, la Cuenta de Alto Costo indicó que más de la mitad de los pacientes con la A presentaban la variante severa. En el caso de la B, detalló que la distribución fue más equilibrada entre los niveles leve, moderado y severo. Además, la entidad reportó los fallecimientos asociados a esta condición durante el periodo analizado, cifras que hacen parte del seguimiento epidemiológico que adelanta la institución.

La CAC también entregó datos sobre el acceso al tratamiento profiláctico. El 96,88 % de los menores de 18 años sin inhibidores recibió profilaxis, aunque la entidad advirtió una leve disminución frente a periodos anteriores. En adultos, se informó que la cobertura alcanzó el 93,40 %, mostrando un incremento sostenido en los últimos tres años.

En cuanto a la atención integral, la cuenta señaló que el acceso a valoración por equipos interdisciplinarios ha crecido 76,34 % desde 2019. Sin embargo, la entidad reconoció que todavía no se alcanzan las metas definidas por consenso nacional para la atención de estos pacientes.

Finalmente, la CAC recordó que, con corte al 28 de febrero de 2024, se registraron 6.285 personas con algún trastorno de la coagulación, de las cuales el 48,97 % correspondía a hemofilia. La entidad reiteró su llamado a los actores del sistema de salud para fortalecer las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y reducir los desenlaces adversos, incluidos los fallecimientos asociados a la enfermedad.

