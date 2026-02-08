Un amplio estudio internacional, publicado en la revista Nature Communications, arrojó nuevas claves sobre por qué la memoria tiende a deteriorarse con el paso de los años y qué ocurre en el cerebro durante ese proceso. La investigación analizó más de 10.000 resonancias magnéticas y 13.000 pruebas de memoria hechas a adultos sanos en distintas etapas de la vida, lo que la convierte en uno de los análisis más completos sobre envejecimiento cerebral.

El trabajo fue liderado por los investigadores Didac Vidal-Piñeiro, Øystein Sørensen y Marie Strømstad, con la colaboración de instituciones como la Universidad de Oslo, el Max Planck Institute for Human Development y la Harvard Medical School, entre otras. Los datos provinieron de 13 estudios independientes hechos en diferentes países, con el objetivo de identificar qué cambios estructurales del cerebro están asociados a la pérdida de memoria relacionada con la edad.

Durante décadas, la ciencia explicó este fenómeno principalmente a partir de la atrofia del hipocampo, una región clave para la formación y consolidación de recuerdos. El nuevo análisis confirmó que esta estructura es especialmente vulnerable al envejecimiento, pero mostró que no actúa de manera aislada. Según los hallazgos, la memoria depende de una red cerebral más amplia que involucra tanto regiones corticales como subcorticales.

“El vínculo entre el envejecimiento del cerebro y la pérdida de memoria no es lineal ni simple, sino que refleja una vulnerabilidad estructural global”, señaló el neurólogo Álvaro Pascual-Leone, del Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research, quien participó en el análisis de los resultados.

Otro de los puntos centrales del estudio es que el envejecimiento cerebral no ocurre de la misma manera en todas las personas. “La pérdida de memoria no es simplemente consecuencia del envejecimiento, sino manifestación de vulnerabilidades biológicas acumuladas durante décadas”, explicó Pascual-Leone. Factores como la genética, el estilo de vida y la presencia de enfermedades previas pueden influir de forma significativa en la velocidad y severidad del deterioro cognitivo.

Los investigadores también evaluaron el impacto del gen APOE ε4, asociado a un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Aunque las personas portadoras de este alelo mostraron mayor atrofia cerebral y un desempeño más bajo en pruebas de memoria, el patrón general de relación entre encogimiento del cerebro y deterioro cognitivo fue similar al observado en quienes no portan el gen.

“Estos resultados sugieren que el declive de la memoria en el envejecimiento no responde a una sola región ni a un solo gen, sino a una vulnerabilidad biológica global que se acumula a lo largo de los años”, concluyó Pascual-Leone.

Los hallazgos, respaldados por la Harvard Medical School, refuerzan la idea de que comprender el envejecimiento cerebral requiere una mirada integral y abre la puerta a estrategias de prevención enfocadas en la salud del cerebro a lo largo de toda la vida.

¿Qué ejercicios puedo hacer para estimular la memoria de un adulto mayor?

Mantener la memoria activa en la adultez mayor es posible a través de hábitos cotidianos que estimulan el cerebro y fortalecen el bienestar general. De acuerdo con la Mayo Clinic, una de las principales recomendaciones es mantenerse activo mentalmente, ya que actividades como resolver crucigramas, aprender a tocar un instrumento musical, jugar juegos de estrategia o cambiar rutinas diarias pueden ayudar a conservar las funciones cognitivas.

Otro factor clave es la socialización regular. La interacción con familiares, amigos o grupos comunitarios contribuye a reducir el estrés y la depresión, condiciones que pueden influir en la pérdida de memoria. Por eso, se sugiere buscar espacios de encuentro, especialmente en personas que viven solas.

Además, la actividad física cumple un papel importante. Caminar, hacer ejercicios suaves o mantenerse en movimiento de forma constante mejora el flujo sanguíneo, incluido el que llega al cerebro, lo que favorece la memoria y la salud cognitiva.