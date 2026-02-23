Dormir bien no solo permite descansar, también es un pilar clave para la salud física y mental. Así lo advierte el National Institutes of Health, que señala que el sueño mejora el rendimiento cerebral, el estado de ánimo y contribuye al adecuado funcionamiento del organismo. La experta en sueño Marishka Brown explica que el descanso cumple funciones esenciales en la recuperación del cuerpo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cuántos trabajadores faltan al trabajo porque duermen mal? Hay ‘tips’ para caer como piedra)

Según la especialista, existen tres factores determinantes para que el sueño sea realmente reparador: la cantidad de horas dormidas, la calidad del descanso y la regularidad del horario. Estos elementos permiten que el organismo se fortalezca durante la noche, favoreciendo procesos como la memoria, la regulación emocional y la salud metabólica.

Sin embargo, con el paso del tiempo muchas personas reducen sus horas de sueño por obligaciones diarias o por cambios propios de la edad. Es común que los adultos mayores experimenten una disminución en la percepción del sueño o presenten un descanso más liviano, lo que puede dificultar conciliar el sueño o mantenerlo de forma continua.

Lee También

¿Cuánto debería dormir un adulto mayor?

De acuerdo con el especialista en medicina del sueño Eric J. Olson, de la Mayo Clinic, los adultos —incluidos quienes tienen entre 50 y 60 años— deberían dormir en promedio siete horas cada noche. Dormir más o menos de forma habitual puede estar asociado con efectos negativos en la salud, como aumento de peso y alteraciones en el índice de masa corporal.

(Lea también: Revelación sobre cómo influye la luna llena en el sueño, según estudios: hay notable tendencia)

El experto también advierte que, si el descanso se interrumpe con frecuencia, es recomendable ajustar el tiempo de sueño para compensar la baja calidad. Aunque las necesidades básicas de descanso se mantienen con la edad, los patrones cambian: el sueño suele ser más ligero y pueden aparecer siestas durante el día, lo que modifica el ritmo habitual de descanso.

* Pulzo.com se escribe con Z