Una nueva alerta de salubridad se dio en Colombia y tiene con problemas a los consumidores de Electrolit. Todo se dio porque falsificaron los productos de la reconocida marca mexicana de sueros para beber y que representaría un riesgo a la salud de quienes lo lleguen a ingerir, advirtió el Invima.

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Aunque la reconocida empresa no tiene culpa de lo que hacen algunos inescrupulosos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos dio a conocer que todo se dio por una denuncia y que confirmó el titular del registro sanitario de Electrolit, Laboratorios Pisa S. A.

La entidad confirmó inconsistencias en varios lotes de sus botellas de 625 mililitros y que se están comercializando en Colombia con características muy parecidas a la de la marca original, pero con características alteradas.

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“Se han identificado productos falsificados con inconsistencias en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad. Incluso, en algunos casos, el contenido no corresponde a lo que indica el envase, lo que evidencia una adulteración que puede generar riesgos para la salud”, aseguró William Saza, coordinador del grupo de farmacovigilancia del Invima.

#SALUD | El Invima emitió una alerta por la falsificación de algunos lotes de Electrolit en su presentación de 625 mililitros. La advertencia se originó tras una denuncia confirmada por el titular del registro sanitario. Entre las irregularidades detectadas se encuentran… pic.twitter.com/UEUD1Hkt4A — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 30, 2026

¿Cómo detectar las falsificaciones en Electrolit?

Las principales alertas que le notificaron al Invima se da principalmente en variaciones del color u olor del suero, así como diferencias entre el sabor declarado en la etiqueta y el contenido real. Por ejemplo el lote M24N339 corresponde en su marca original al sabor de maracuyá, pero el falsificado tiene ese mismo serial para el de fresa-kiwi.

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Otras irregularidades radican en cómo son la presentación de los envases, las cuales tienen alteraciones en sus sellados, tapas con acabados distintos o sellos de seguridad con irregularidades o desprendimientos que no deberían ser normales. Sumado a ello, en el líquido se han mostrado sedimentos en los fondos de las botellas, algo que no debería ocurrir con el producto auténtico.

Las impresiones del logo de la marca también puede verse de mala calidad en el producto fraudulento, es decir, puede verse borroso o con colores poco claros.

Por ello, El instituto de sanidad pide a los consumidores que tengan presente esas alteraciones y, en caso de detectar sospechas con el producto, no comprarlo. Además, sugiere verificar el registro sanitario antes de tomar cualquier elemento.

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