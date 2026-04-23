La llegada de un bebé marca el inicio de una etapa llena de aprendizajes, emociones y nuevas decisiones. Desde cómo establecer rutinas de cuidado hasta elegir los productos adecuados para la piel del recién nacido, los padres primerizos se enfrentan a un escenario donde cada elección parece crucial.

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En medio de recomendaciones familiares, contenido en redes sociales y una oferta cada vez más amplia de productos, la maternidad actual también implica navegar un mar de información.

Al respecto, investigaciones recientes en el mercado de productos infantiles evidencian que los padres valoran cada vez más la seguridad, la evidencia científica y la seguridad como factores clave en su decisión de compra, priorizando productos que demuestren beneficios reales y comprobables.

De acuerdo con estudios sobre comportamiento parental, el 68% de las madres reporta experimentar agotamiento durante la crianza temprana; por ejemplo, una investigación de la The Ohio State University (2022) evidenció altos niveles de burnout parental en esta población, mientras que el 58 % de los padres afirma que existe tanta información sobre el cuidado del bebé que resulta difícil saber en quién confiar.

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Esta realidad refleja la presión que enfrentan muchas familias al momento de tomar decisiones relacionadas con el bienestar de sus hijos.

Particularmente en los primeros meses de vida, cuando la piel del bebé es más delicada y vulnerable, el acompañamiento médico y la evidencia científica se convierten en elementos clave para brindar tranquilidad a las familias.

Investigaciones en dermatología pediátrica señalan que la piel de los recién nacidos puede ser hasta un 30% más delgada que la de los adultos, ya que su barrera cutánea aún está en proceso de maduración.

En este contexto, el aval de organizaciones médicas cobra un papel fundamental, pues ayuda a orientar a los padres en medio de la amplia oferta disponible.

“Durante los primeros meses de vida, la piel del bebé es especialmente sensible y requiere productos que estén formulados pensando en sus necesidades. Por eso es importante que los padres puedan apoyarse en productos que cuenten con respaldo científico y recomendaciones de sociedades médicas reconocidas, ya que esto les da mayor tranquilidad al momento de elegir”, explicó la doctora Diana Jiménez, especialista en pediatría embajadora de Acid Mantle Baby.

En Colombia, uno de los referentes en este ámbito es la Sociedad Colombiana de Pediatría, entidad que reúne a especialistas dedicados al bienestar y desarrollo saludable de los niños y que respalda productos que cumplen con altos estándares de calidad y seguridad.

Este tipo de respaldo cobra aún más relevancia en un contexto donde la evidencia científica se ha convertido en un diferenciador clave frente a la sobreoferta de productos y mensajes en el mercado.

Contar con este tipo de avales se ha convertido en un factor cada vez más relevante para los padres al momento de elegir productos de cuidado infantil. Más que una certificación técnica, funcionan como una guía que permite tomar decisiones con mayor confianza, especialmente en una etapa donde la cantidad de opciones puede resultar abrumadora.

De hecho, tendencias recientes del sector muestran que la confianza del consumidor está directamente asociada a la transparencia, la validación científica y el respaldo de expertos en salud.

En ese marco, Acid Mantle Baby recibió recientemente el aval sello de la Sociedad Colombiana de Pediatría, convirtiéndose en la única crema 3 en 1 de su categoría en el país que cuenta con este respaldo, un reconocimiento que valida sus estándares de seguridad y calidad para el cuidado de la piel del bebé. Este tipo de certificaciones responde a una necesidad creciente de los padres por contar con referencias claras y confiables al momento de tomar decisiones de cuidado infantil.

En un contexto donde la maternidad se vive entre múltiples decisiones y recomendaciones, contar con el respaldo de especialistas puede marcar la diferencia entre la duda y la tranquilidad, permitiendo que los padres se concentren en lo más importante: acompañar el crecimiento de sus hijos con confianza y seguridad.

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