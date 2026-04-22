Renacer con sello francés en el corazón de Bogotá

Si está buscando un plan diferente para los próximos fines de semana, la Feria EVA es la respuesta. En su noveno año, este evento se ha consolidado como un espacio clave para la economía creativa en Colombia. Para esta Spring Edition, el concepto gira en torno a la transformación y el renacer, inspirado en la elegancia de la primavera francesa con flores, pájaros y luz.

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El parche será en el Parque de la 93 y la Esquina 94, un lugar icónico de la ciudad que se transformará por los días de feria en un circuito de tiendas, casas y calles con entrada totalmente libre.

Agéndese: ¿cuándo y dónde?

La feria abrirá sus puertas durante dos fines de semana seguidos para que no haya excusas para no asistir:

Serán más de 15.000 metros cuadrados dedicados al diseño local y experiencias diferentes y alusivas a la temática de la feria.

¿Qué va a encontrar en Eva Spring Edition?

Con más de 520 marcas participantes, hay de todo para todos los gustos:

Moda y accesorios: allí se podrán encontrar las últimas tendencias del talento local .

EVA Home & Decor: este pabellón de 900 metros cuadrado tendrá 84 marcas dedicadas al diseño de interiores y arte .

Gastronomía: tendrá cerca de 90 propuestas deliciosas repartidas en zonas como Café Rosa, Bistró y Camelia .

Música en vivo: habrá más de 40 artistas y bandas que le pondrán ritmo al evento con géneros como jazz, blues, boleros y sonidos del mundo . Entre los que ya están confirmados están Isa Roldani, Lunale y Juanita Osejo .

Caras conocidas y una buena causa

Como ya es costumbre en EVA, se podría cruzar con creadoras de contenido reconocidas a nivel nacional que se suman con sus propios emprendimientos. Este año estarán presentes marcas como las de Kika Nieto, Alejandra Azcárate, Daniela Salazar, Paula Andrea Betancur, entre otras.

De igual forma, la Feria EVA anunció que además de ser un espacio para pasarla bien, también estará apoyando una causa social, puesto que la feria mantiene su apoyo a la Fundación Cardioinfantil – LaCardio.

Entonces, si quiere apoyar el talento local mientras disfruta de un ambiente ameno y acogedor, la Feria EVA es el destino imperdible en Bogotá.

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