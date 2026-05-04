El pasado 16 de abril se llevó a cabo el conversatorio ‘A tres voces: lo que revelan los pacientes crónicos sobre el sistema de salud (2024–2025)’, un espacio que reunió a expertos, académicos y organizaciones para poner en el centro la experiencia real de los pacientes en Colombia.

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De acuerdo con las entidades organizadoras, este espacio se abrió a raíz del colapso del sistema de salud y a la falta de gestión oportuna de las entidades de control. Los expertos advierten que sin una solución financiera y técnica inmediata, el país enfrentará un escenario aún más crítico, marcado por el desabastecimiento total de medicamentos y un aumento en las muertes evitables. Hacen un llamado a que en plena campaña electoral, se empiecen a tomar acciones ante una problemática que se convirtió en urgencia nacional.

Durante la jornada, liderada por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma y la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal y otras Enfermedades Huérfanas, se presentaron resultados de tres encuestas enfocadas en pacientes con enfermedades crónicas, cáncer y enfermedades huérfanas. El objetivo fue identificar barreras, percepciones y cambios en la atención en salud entre 2024 y 2025.

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Cifras revelan deterioro en la atención entre 2024 y 2025

Uno de los hallazgos más contundentes tiene que ver con el acceso a medicamentos. En los tres estudios, los pacientes coincidieron en que este es el principal obstáculo del sistema. En algunos casos, menos del 20 % de los pacientes reportaron haber recibido sus tratamientos completos, mientras que otros señalaron entregas parciales, retrasos o ausencia total de medicamentos.

Esta situación impacta directamente la continuidad de los tratamientos, especialmente en patologías de alto costo. Testimonios expuestos durante el evento evidenciaron demoras prolongadas, filas extensas y dificultades persistentes para acceder a terapias esenciales como quimioterapia o radioterapia.

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En el caso de pacientes con cáncer, ocho de cada diez reportaron dificultades para acceder a servicios de salud en el último año. Además, más de la mitad percibió que el acceso a medicamentos ha empeorado frente a años anteriores. A esto se suma un incremento en el gasto de bolsillo, con pacientes que han tenido que asumir costos en medicamentos, citas y exámenes.

Por su parte, en enfermedades huérfanas, el panorama resulta aún más crítico. Más del 70 % de los encuestados considera que el sistema ha empeorado y un alto porcentaje reporta acceso intermitente o inexistente a servicios. Las fundaciones organizadoras subrayaron que estas fallas afectan no solo la salud física, sino también el bienestar emocional, con altos niveles de angustia, frustración y miedo entre los pacientes.

Aunque en enfermedades como hipertensión y diabetes se reportan mejores niveles de acceso inicial, persisten problemas en la continuidad de la atención y en la entrega de medicamentos. Además, se evidencian debilidades en la coordinación del sistema y en la participación del paciente en decisiones sobre su tratamiento.

El conversatorio también dejó ver un consenso entre expertos: la fragmentación del sistema es una de las principales causas de las fallas. La falta de articulación entre aseguradores, prestadores y operadores farmacéuticos dificulta la continuidad del tratamiento y afecta los resultados en salud.

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Al concluir con el espacio, se reiteró la importancia de escuchar la voz de los pacientes como insumo clave para mejorar el sistema. Los participantes coincidieron en que garantizar tratamientos continuos, oportunos y centrados en el paciente debe ser una prioridad para enfrentar los retos actuales del sector salud en Colombia.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.