Así como hay una palabra muy común que no tiene significado en español, una de las preguntas que surge a diario es sobre el uso de champú y cómo escribirlo cuando hay más de uno, es decir, en plural.

¿Cómo se debe escribir champú en plural?

El plural de champú en español es champús, a pesar de que algunos puedan tener confusiones y dudas acerca de la palabra que describe este producto de higiene personal que se utiliza para lavar el cabello.

Es importante recordar que aunque champú proviene del inglés ‘shampoo’, la forma correcta de escribir su plural en español es con ‘s’, de acuerdo con las normas de la Real Academia Española.

Un ejemplo para entender el uso adecuado de la palabra en español es el siguiente: “Tengo varios champús para diferentes tipos de cabello”. Allí se describe con precisión la manera correcta de aplicarla.

¿Qué diferencia hay entre champú y ‘shampoo’?

En definición, no hay diferencia entre champú y ‘shampoo’, aunque la recomendación por parte de la Real Academia Española es usar la primera al momento de escribir un texto.

La palabra correcta y más utilizada en español es champú. Esta es la adaptación gráfica de la palabra inglesa ‘shampoo’, pero el significado es como tal el mismo.

Al adaptar una palabra extranjera al español, se busca que suene y se escriba de manera más natural en nuestra lengua. Champú se ha consolidado como la forma correcta de escribir esta palabra en español y es la que se encuentra en diccionarios y textos oficiales.

‘Shampoo’ es un extranjerismo, es decir, una palabra tomada directamente de otro idioma. Aunque se entiende su significado, no es la forma más adecuada de expresarlo en español.

¿Cómo se escribe champú en plural en inglés?

En inglés, el plural de champú (‘shampoo’) es ‘shampoos’. Entonces, si alguien quisiera decir en un contexto”varios champús”, en inglés tendría que ser “several shampoos”.

Este es un ejemplo de ese uso en una frase: “I have many different shampoos for my hair”. (Tengo muchos champús diferentes para mi cabello.)

Eso sí, el ‘shampoo’ es parte de la vida cotidiana y, a pesar de las especificaciones para usar la recomendación en español, lo importante es usar ambas formas de manera adecuada.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de redacción, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza ‘machine learning’ para producir texto.

