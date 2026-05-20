El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una alerta sanitaria urgente en Colombia. La entidad detectó la comercialización fraudulenta de los probióticos de uso femenino denominados “Fyora” y “Lunavia”.

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Ambos productos se promocionan ampliamente en plataformas digitales como suplementos eficaces para “el equilibrio íntimo femenino”. Sin embargo, carecen por completo de la autorización legal requerida para este uso específico.

La autoridad sanitaria nacional descubrió que las marcas usan indebidamente el registro sanitario número RSA-0033949-2024. Dicho documento legal existe, pero fue otorgado de manera exclusiva para una categoría alimenticia muy diferente.

El registro ampara únicamente una “mezcla para preparar bebida a base de maltodextrina con fructooligosacáridos, probióticos e inulina”. En consecuencia, el Invima aclaró que no cubre suplementos dirigidos a la salud íntima femenina.

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Las labores estatales de inspección confirmaron que la publicidad en Internet atribuye falsamente propiedades curativas y terapéuticas a los artículos. Prometen de forma irregular la restauración total del ecosistema vaginal de las consumidoras.

Estas afirmaciones comerciales violan la normatividad sanitaria vigente para los alimentos en el país. Las autoridades catalogaron el producto como fraudulento porque induce al engaño sobre su verdadera naturaleza y composición.

Debido al riesgo potencial, el Invima recomendó a los ciudadanos abstenerse por completo de comprar o consumir los productos ‘Fyora’ y ‘Lunavia’ en cualquier canal de venta nacional.

Quienes ya adquirieron los probióticos deben suspender su uso inmediatamente. La entidad también exigió a los distribuidores colombianos retirar los lotes del mercado para proteger los derechos y la salud de las mujeres.

La autoridad regulatoria continuará con las inspecciones de control. Finalmente, invitó a la población a verificar permanentemente la legalidad de los artículos médicos utilizando los canales digitales oficiales de la institución con la intención de mantenerse lejos del peligro de este tipo de productos que no están con registro oficial.

¿Cómo prevenirse de comprar un producto sin registro de Invima?

Evitar la compra de productos sin el debido registro del Invima es fundamental para proteger la salud de los consumidores. Seguir pautas clave de verificación reduce significativamente el riesgo de adquirir artículos médicos o alimenticios fraudulentos.

Para garantizar una compra totalmente segura y legal en el territorio colombiano, se deben seguir las siguientes recomendaciones específicas:

Verificar el código en la plataforma oficial: ingresar siempre al portal digital del Invima y usar la herramienta de consulta ciudadana para digitar el número impreso en la etiqueta del producto.

ingresar siempre al portal digital del Invima y usar la herramienta de consulta ciudadana para digitar el número impreso en la etiqueta del producto. Comprobar la coincidencia de los datos: asegurarse de que el nombre del producto, el fabricante y el uso autorizado en la plataforma web coincidan exactamente con la información física del empaque.

asegurarse de que el nombre del producto, el fabricante y el uso autorizado en la plataforma web coincidan exactamente con la información física del empaque. Desconfiar de las promesas milagrosas: evitar adquirir artículos que prometan curas inmediatas o propiedades terapéuticas exageradas, especialmente si se comercializan como simples alimentos o suplementos en las redes sociales.

evitar adquirir artículos que prometan curas inmediatas o propiedades terapéuticas exageradas, especialmente si se comercializan como simples alimentos o suplementos en las redes sociales. Revisar detalladamente las etiquetas: todo producto legal debe incluir de forma clara las fechas de vencimiento, el lote de producción, los ingredientes detallados y el número de registro sanitario visible.

todo producto legal debe incluir de forma clara las fechas de vencimiento, el lote de producción, los ingredientes detallados y el número de registro sanitario visible. Comprar en establecimientos autorizados: adquirir medicamentos, cosméticos y alimentos únicamente en farmacias, supermercados o tiendas reconocidas que garanticen el origen y la cadena de custodia de la mercancía.

adquirir medicamentos, cosméticos y alimentos únicamente en farmacias, supermercados o tiendas reconocidas que garanticen el origen y la cadena de custodia de la mercancía. Consultar el listado de alertas sanitarias: revisar periódicamente las publicaciones oficiales del Invima sobre productos fraudulentos, decomisados o prohibidos para evitar caer en engaños publicitarios comunes en internet.

La falsificación de registros es un delito que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. La prevención activa y la denuncia de canales de venta sospechosos constituyen las mejores herramientas para frenar el comercio ilegal. Al seguir estos pasos, usted asegura que lo que consume cumple con los estándares científicos y de calidad exigidos por la ley colombiana.

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