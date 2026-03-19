El deporte vuelve a ponerse al servicio del medioambiente en Colombia. La Carrera Verde 2026, organizada por Fundación Natura y Toyota, llega con una apuesta más ambiciosa: transformar cada kilómetro en acciones reales de restauración ecológica.

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En su edición número once, el evento deja atrás la idea de sembrar árboles como única solución y apuesta por un concepto más amplio: la conectividad ecológica. Bajo el lema “Entre corredores conectamos”, la carrera busca que los participantes entiendan que su esfuerzo también puede ayudar a recuperar ecosistemas fragmentados.

No es menor lo que ha logrado este evento. En sus ediciones anteriores ha movilizado a más de 69.000 corredores, contribuido a la restauración de 48 hectáreas y permitido la siembra de más de 190.000 árboles nativos en el país.

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Carrera Verde impacta ecosistemas

El gran cambio de esta edición está en el enfoque. Colombia enfrenta un problema ambiental crítico: la fragmentación de sus ecosistemas, causada por actividades productivas que aíslan bosques y afectan la biodiversidad.

La Carrera Verde 2026 apunta a revertir ese daño mediante la creación de corredores ecológicos, que permiten conectar áreas naturales y facilitar la movilidad de la fauna, la regeneración del bosque y el equilibrio ambiental.

Desde Fundación Natura explican que restaurar no es solo sembrar árboles, sino un proceso que puede tardar años y requiere múltiples acciones.

En ese sentido, cada kilómetro recorrido por los participantes se traducirá en acciones medibles que buscan proteger el agua, el suelo y fortalecer hábitats clave para la fauna y la flora.

Fecha, lugar y precios de la Carrera Verde 2026

La carrera se llevará a cabo el próximo 12 de abril en el Parque Simón Bolívar, uno de los escenarios deportivos más importantes de la capital.

Se espera la participación de más de 8.000 corredores en diferentes categorías, pensadas tanto para aficionados como para deportistas más experimentados:

10K competitiva: $126.500

5K competitiva: $126.500

3K recreativa: $83.100

Categoría infantil

La jornada comenzará a las 7:00 a. m. y permitirá que familias completas se sumen a una experiencia que combina actividad física y conciencia ambiental.

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