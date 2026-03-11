La carrera Allianz 15K que se realizará en Medellín no solo reunirá a miles de corredores en las calles de la ciudad, sino que también tendrá un impacto ambiental directo en Antioquia. Parte del dinero recaudado con las inscripciones será destinado a un proyecto que busca recuperar bosque andino mediante la siembra de más de 4.500 árboles nativos en el departamento.

La iniciativa hace parte de Ecosistema Allianz, un proyecto ambiental que se desarrollará entre 2025 y 2027 y que tiene como objetivo restaurar cerca de siete hectáreas de bosque en la Reserva Natural Orquídeas, ubicada en el municipio de Jardín, en el suroeste antioqueño. Con esta estrategia se busca fortalecer la biodiversidad y contribuir a la conservación de uno de los ecosistemas más importantes de la región.

Según explicó la compañía organizadora del evento, un porcentaje de cada inscripción de la carrera será destinado a la Fundación Allianz Colombia para apoyar este proceso de restauración ecológica, que contempla la siembra de 4.508 árboles nativos en esa zona del departamento.

El proyecto ambiental se suma a la segunda edición de la Allianz 15K Medellín, que se llevará a cabo el domingo 12 de julio y que espera reunir a cerca de 4.000 corredores, entre atletas élite, aficionados y para atletas. El evento deportivo busca promover hábitos de vida saludable, pero también generar iniciativas que tengan un impacto social y ambiental en el territorio.

Además del componente ecológico, la organización también anunció que la camiseta oficial de la carrera estará fabricada con fibras 100 % de poliéster reciclado y contará con tecnología deportiva que facilita el desempeño de los corredores. Con esto se pretende integrar innovación con prácticas más sostenibles dentro de la competencia.

El recorrido de la carrera iniciará en el Parque de Banderas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y finalizará en la Universidad EAFIT, atravesando algunos de los corredores viales más representativos de la ciudad, como la avenida 70, la avenida Colombia, San Juan y la avenida Las Vegas.

Las inscripciones para participar en la carrera ya se encuentran habilitadas y tienen un costo de preventa de 150.000 pesos hasta el 16 de marzo, mientras que posteriormente tendrán un valor de 170.000 pesos.

Con este tipo de iniciativas, el evento deportivo busca demostrar que las competencias urbanas también pueden convertirse en una herramienta para impulsar proyectos ambientales y generar impacto positivo más allá de las calles donde se corre.

