El danés Jonas Vingegaard ganó en solitario este miércoles en Uchon la cuarta etapa de la París-Niza, marcada por numerosas caídas y abandonos provocadas por la lluvia y el viento, y se convierte en el nuevo líder de la general.

Su principal rival y portador del maillot amarillo antes de iniciarse la jornada, el español Juan Ayuso, abandonó la carrera después de sufrir una caída a 47 km de la meta. De hecho, hay una imagen en la que se ve al español acostado en el pavimento retorciéndose de dolor.

El francés Kévin Vauquelin, que era segundo, se vio rezagado al fragmentarse el pelotón en numerosos grupos y también se despidió de sus opciones de victoria al perder más de tres minutos.

Daniel Martínez, por su parte, el colombiano del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, se mostró muy fuerte a lo largo de toda la jornada, pues el danés solo lo pudo soltar hasta faltando poco menos de 1 kilómetro, pero igual superó a Steinhauser en los últimos metros para quedar segundo en la etapa y en la general, siendo, al menos hasta ahora, el único que le puede competir a Vingegaard porque el resto de competidores ya está a más de 3 minutos de diferencia.

En ese contexto, Vingegaard, líder del equipo Visma-Lease a Bike, se marchó en solitario de un grupo de tres corredores bajo la pancarta del último kilómetro y aventajó le sacó más diferencias al colombiano.

El doble vencedor del Tour de Francia se coloca así en una posición inmejorable para llevarse la victoria en esta prueba que suele servir de preparación para la ‘Grande Boucle’.

