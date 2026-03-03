Una noche de entrenamiento rutinario terminó en tragedia en la capital de Bolívar. En la noche de este lunes, 2 de marzo, los usuarios de un gimnasio Smart Fit, ubicado en un exclusivo centro comercial del barrio El Espinal, a pocos pasos del Centro Histórico de Cartagena, presenciaron el angustiante momento en que una joven mujer se desplomó y perdió la vida frente a todos.

La víctima fue identificada preliminarmente por algunos portales locales como Melanis Vásquez, una ciudadana natural de Venezuela de tan solo 32 años. Aunque las autoridades aún trabajan en la confirmación oficial de su identidad, el impacto entre quienes la conocían y los asistentes frecuentes al establecimiento ha sido total.

El reporte oficial de lo sucedido El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) emitió un reporte oficial detallando los hechos. Según el organismo, la mujer se encontraba realizando una rutina de ejercicios enfocada en miembro superior cuando, de manera repentina, sufrió un desvanecimiento. El personal médico y los paramédicos de la empresa contratada por el gimnasio reaccionaron de inmediato para intentar salvarle la vida.

A pesar de los esfuerzos, que incluyeron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 25 minutos, la mujer no respondió a los estímulos y falleció en el lugar. “Se indagó a acompañantes y familiares, y con base en eso, más las atenciones médicas, consideraron que fue un caso de una muerte de origen común o natural“, precisó el Dadis en su comunicado, descartando inicialmente cualquier tipo de violencia externa.

Investigación en curso Tras confirmarse el deceso dentro de las instalaciones del gimnasio, se dio aviso a la Policía Nacional para que se realizaran los actos urgentes. Hasta el momento, no se ha establecido con total claridad si el cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para una autopsia que determine con exactitud la causa clínica del paro cardiorrespiratorio, como suele ocurrir en casos de muerte por establecer.

Este hecho se suma al de la muerte de un fisiculturista del pasado jueves 5 de febrero mientras adelantaba sus ejercicios. Por ahora, el gimnasio no ha emitido un comunicado oficial extenso sobre el lamentable suceso que hoy enluta a una familia extranjera en “La Heroica”.

