La muerte del fisicoculturista colombiano Juan Sebastián Anzola sigue conmocionando a muchas personas en Bogotá, pues el hecho ocurrió hace unos días en el gimnasio Smart Fit de la sede de Plaza Imperial y aún hay muchas dudas al respecto sobre qué ocurrió ese día realmente y si el establecimiento actuó de forma oportuna.

Según lo que han dado a conocer allegados y amigos del deportista, Juan Sebastián estaba haciendo su rutina de ejercicio como siempre lo hacía, pero de pronto cayó al suelo por un paro cardiorrespiratorio.

Muchas personas han asegurado que el gimnasio tuvo cierto grado de responsabilidad porque, según ellos, las personas que estaban allí no tenían conocimiento de cómo actuar en un caso como este y por eso pasaron muchos minutos sin saber cómo ayudarlo, lo cual hubiera podido cambiar el destino del deportista.

Sin embargo, Smart Fit rompió el silencio este domingo y aseguró que sí actuó con toda la rapidez necesaria y que lamenta lo que ocurrió al interior de una de sus instalaciones.

“Smart Fit Colombia informa que el día jueves 5 de febrero de 2026, en nuestra sede del Centro Comercial Plaza Imperial, ubicada en la ciudad de Bogotá, el señor Juan Sebastián Anzola Quintero se encontraba entrenando y presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio, situación a la que nuestro equipo de brigadistas certificados respondió de manera inmediata y se procedió a prestar los primeros auxilios que el protocolo indica para estos casos, con maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático (DEA)“, escribió el establecimiento, por medio de un comunicado.

Y agregó: “De manera simultánea, mientras se prestaban los servicios de primeros auxilios, activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió al llamado. Lamentablemente, la persona falleció antes del traslado”.

Lo cierto es que las autoridades avanzan en la investigación para determinar qué causó la falla en salud y si hubo reacción del establecimiento en este hecho, que podría no ser el primero ni el último en sitios para hacer ejercicio.

