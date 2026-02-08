El asesinato de María Andrea Restrepo Aldana, una joven de apenas 24 años, ha generado conmoción en Villavicencio y en todo el Meta, por la brutalidad del crimen y por los detalles que, poco a poco, se han ido conociendo sobre sus últimas horas con vida.

El cuerpo de la mujer fue hallado en la madrugada del martes 4 de febrero en el kilómetro 4 de la vía antigua que comunica a Villavicencio con Bogotá, a la altura de la vereda Contadero. Personas que transitaban por el sector, uno de los más oscuros de ese corredor vial, se percataron de que había una mujer gravemente herida en una cuneta y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a María Andrea sin vida. De acuerdo con la información preliminar, la joven fue atacada con arma de fuego al interior de un vehículo, recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza y luego fue sacada del carro y abandonada en una cuneta, mientras agonizaba.

Las primeras versiones indican que horas antes del crimen, la joven había estado compartiendo con la persona que posteriormente sería su asesino en dos restaurantes ubicados en el sector del Alto de Buenavista, en la parte alta de Villavicencio, una zona conocida por sus miradores y establecimientos nocturnos. Hacia la 1:30 de la madrugada, ambos habrían tomado la decisión de descender hacia la parte urbana de la ciudad.

Fue durante ese trayecto, en el kilómetro 4 de la vía antigua a Bogotá, donde ocurrió el ataque. Según los reportes preliminares, el agresor le disparó dentro del vehículo, la dejó gravemente herida y, con una frialdad que ha indignado a la comunidad, la arrojó a una cuneta antes de huir del lugar.

María Andrea fue descrita por sus familiares y amigos como una joven alegre, cercana a su familia y profundamente enamorada de su hijo, un niño de aproximadamente seis años. Tenía arraigo en el municipio de Barranca de Upía y, de acuerdo con versiones extraoficiales, viajaba con frecuencia a Inírida, donde mantenía una relación sentimental.

Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial definitivo por parte de las autoridades, la principal hipótesis que se investiga es un posible móvil pasional, sin que se descarte ninguna otra línea investigativa. El caso ya está en manos de los organismos judiciales, que trabajan para identificar, ubicar y capturar al responsable de este crimen que hoy enluta a una familia y sacude a toda una región.

