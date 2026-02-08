La Agencia Nacional de Minería (ANM) ha confirmado que la mina en Guachetá, Cundinamarca, donde perdieron la vida seis personas, operaba de manera ilegal.

Según la entidad, el título minero de la explotación había sido cancelado en mayo de 2019, pero a pesar de esta caducidad, las actividades de extracción continuaron.

Jimmy Soto, vicepresidente de la ANM, explicó que están investigando las razones detrás de la persistencia de la mina en operación pese a la caducidad del permiso.

El trágico suceso ocurrió en la mina ‘Mata siete’, que se dedicaba a la extracción de carbón. Los seis trabajadores que se encontraban en el lugar fallecieron como consecuencia de una explosión causada por la acumulación de gas metano, a una profundidad de entre 275 y 290 metros, lo que complicó enormemente las labores de rescate.

Luego de intensas labores durante 40 horas, las autoridades lograron recuperar los cuerpos de las víctimas.

“Iniciaremos en conjunto con las autoridades las investigaciones del caso para determinar quién es el responsable de este tipo de actividades ilícitas en el municipio”, puntualizó Soto.

A raíz del incidente, la ANM hizo un llamado urgente a los mineros y empresarios del sector para que respeten las normativas de seguridad y trabajen de manera responsable, con el fin de evitar futuras tragedias.

La entidad también subrayó su compromiso de seguir trabajando en la mejora de las condiciones de seguridad en las minas para garantizar la protección de los trabajadores.

La ANM se comprometió a continuar sus esfuerzos para fortalecer la seguridad en el sector minero y prevenir que situaciones similares se repitan.

