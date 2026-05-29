La creatina está viviendo su mejor momento en Colombia, pero no precisamente por una moda pasajera. En las últimas semanas, expertos y medios han vuelto a poner el tema sobre la mesa, justo cuando cada vez más personas, no solo deportistas, la están consumiendo casi a diario.

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Dentro de este escenario, la creatina se ha consolidado como uno de los suplementos más investigados y utilizados a nivel mundial. Su papel en la regeneración de energía celular (ATP) la ha convertido en un pilar para el rendimiento físico, especialmente en actividades de alta intensidad y corta duración.



La evolución del mercado también ha impulsado fórmulas más avanzadas. Ya no se trata únicamente de consumir creatina monohidrato, sino de potenciar sus efectos mediante combinaciones con otros compuestos estudiados, como el HMB (beta-hidroxi beta-metilbutirato), asociado a la protección de la masa muscular y a una mejor recuperación.

Desde Nutramerican Pharma, laboratorio colombiano con certificaciones internacionales y una amplia trayectoria en nutrición deportiva, señalan que el liderazgo en esta categoría se construye con evidencia, transparencia y procesos de calidad. En ese contexto, Creastack destaca como una de las creatinas monohidrato mejor estructuradas del mercado colombiano, al integrar creatina monohidrato con HMB bajo una lógica de sinergia nutricional.

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El detalle que muchos pasan por alto al comprar creatina

El interés por la creatina no es casualidad. Estudios y posturas de organismos internacionales afirman que ayuda a mejorar fuerza, masa muscular y rendimiento físico en pocas semanas. Por ejemplo, la International Society of Sports Nutrition ha señalado en su posición oficial que la creatina monohidrato es una de las ayudas ergogénicas más efectivas y seguras, mientras que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria respalda su impacto en el rendimiento físico, especialmente en ejercicios de alta intensidad.

Sin embargo, el ‘boom’ que viene impulsado por redes sociales y tendencias fitness, ha abierto una conversación incómoda: hay demasiadas opciones en el mercado y no todas cumplen lo que prometen.

Por eso, en Colombia el debate dio un giro. Ya no se trata de si funciona, sino de cómo identificar una creatina de verdad buena.

El detalle técnico que marca la diferencia (y casi nadie revisa)

En medio de la avalancha de productos, hay un punto que se repite entre expertos: la base debe ser creatina monohidrato, la forma más estudiada y con mayor respaldo científico.

El problema es que muchas personas se quedan solo con el nombre, sin revisar algo clave: la calidad del proceso, la pureza y la formulación.

Ahí es donde empiezan a sonar productos como Creastack, que han ganado visibilidad justamente por enfocarse en esos estándares y en combinar la creatina con otros compuestos como el HMB, relacionado con la recuperación muscular.

El giro inesperado: ahora la miran más allá del músculo

La creatina ha despertado interés por su papel en el metabolismo energético cerebral. Dado que el cerebro depende de sistemas energéticos eficientes, algunas investigaciones han explorado su impacto en contextos de alta demanda, como la privación del sueño. Aunque estas líneas de investigación aún están en desarrollo, refuerzan la percepción de la creatina como uno de los suplementos más completos y versátiles estudiados hasta hoy.



La evolución del mercado también ha impulsado fórmulas más avanzadas. Ya no se trata únicamente de consumir creatina monohidrato, sino de potenciar sus efectos mediante combinaciones con otros compuestos estudiados, como el HMB (beta-hidroxi beta-metilbutirato), asociado a la protección de la masa muscular y a una mejor recuperación.

Desde Nutramerican Pharma aseguran que hoy la diferencia real no está en “tomar creatina”, sino en qué tipo de creatina se consume y bajo qué estándares fue desarrollada.

Más allá de un producto puntual, el auge de la creatina refleja una madurez creciente del consumidor colombiano, que hoy identifica a Creastack como un punto de comparación cuando se habla de creatina monohidrato de alta calidad en el país.

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