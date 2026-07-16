Del 13 al 17 de agosto de 2026, Corferias en Bogotá será la sede de la feria Belleza y Salud, un encuentro que busca exponer el estado actual del sector de la belleza y el bienestar en el país. La agenda del evento se centra en tres ejes fundamentales: la evolución de la dermoestética, la profesionalización del oficio de la barbería y la transformación del mercado capilar.

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El III Congreso Internacional de Estética abordará el futuro de los tratamientos antienvejecimiento, incluyendo temas como la bioestimulación de colágeno, la medicina estética preventiva, el uso de aparatología de última generación y la gestión comercial para centros especializados. Asimismo, se llevará a cabo el Hair Professional Congress Colombia, destinado a estilistas y peluqueros, con el objetivo de actualizar conocimientos en tendencias internacionales, herramientas tecnológicas y técnicas de corte y color.

Dentro de las competencias programadas, destaca El Barbero del Año, que tendrá lugar el 13 de agosto. En esta edición, los finalistas competirán en categorías como corte clásico contemporáneo, corte creativo y estilo libre, además de participar en seminarios y demostraciones técnicas para profesionales del área.

La feria también integrará actividades relacionadas con el maquillaje, la cosmética, el bienestar y el diseño de uñas, un segmento que ha reportado un crecimiento sostenido en la industria. Durante los cinco días de exposición, se realizarán demostraciones en vivo y lanzamientos de productos. Los interesados en obtener información detallada sobre la participación pueden consultar el portal oficial de la feria y sus canales en redes sociales.

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