El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria en Colombia tras detectar la comercialización de un agua potable tratada de la marca Purifresk que, según la autoridad, estaría siendo distribuida con un registro sanitario vencido.

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Ante esta situación, la entidad catalogó el producto como fraudulento e hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de consumirlo mientras se adelantan las acciones de control correspondientes.

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De acuerdo con el reporte oficial del Invima, el agua Purifresk se estaría comercializando bajo el registro sanitario RSAYC19I4206, el cual perdió su vigencia.

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Este hallazgo llevó a la autoridad sanitaria a declarar el producto como fraudulento dentro del territorio nacional, debido a que ya no cuenta con la autorización requerida para su distribución y venta.

El Invima recordó que el registro sanitario certifica que un producto ha cumplido los requisitos técnicos y sanitarios exigidos por la legislación colombiana para garantizar condiciones adecuadas de fabricación, almacenamiento y comercialización.

La principal preocupación de las autoridades radica en que se desconocen las condiciones bajo las cuales el agua estaría siendo producida y distribuida actualmente.

Según explicó el Invima, no existe certeza sobre los procesos de fabricación, almacenamiento o transporte del producto, situación que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Por esta razón, la entidad recomendó suspender de inmediato su consumo y evitar nuevas compras mientras permanece vigente la alerta sanitaria.

Asimismo, advirtió que quienes continúen comercializando este producto podrían enfrentar medidas sanitarias de seguridad o las sanciones contempladas por la normativa vigente.

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¿Qué hacer si compró este producto?

El Invima recomendó a quienes ya adquirieron agua de la marca Purifresk no consumirla.

Además, invitó a la ciudadanía a informar a las autoridades sanitarias sobre cualquier establecimiento donde el producto continúe siendo ofrecido al público, con el fin de facilitar las labores de inspección, vigilancia y control en las diferentes regiones del país.

La entidad reiteró que las alertas sanitarias buscan proteger la salud pública y evitar que productos que no cumplen con los requisitos legales permanezcan en el mercado.

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