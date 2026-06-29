Los medicamentos para adelgazar que abundan en redes sociales volvieron a quedar bajo la lupa de las autoridades. Esta vez, el Invima emitió una alerta por varios productos que se ofrecen como tratamientos para bajar de peso y controlar la obesidad, pese a que no cuentan con registro sanitario en Colombia. Algunos de ellos incluso han sido promocionados por influenciadores en plataformas digitales.

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Las alertas sanitarias 180, 181 y 184 de 2026 identifican una serie de productos cuya comercialización es ilegal en el país. El Invima explicó que ninguno tiene autorización sanitaria vigente, por lo que fueron catalogados como productos fraudulentos y representan un posible riesgo para quienes los consuman.

Estos son algunos de los productos incluidos en las alertas del Invima:

Retratutida.

Retatutride.

Tirzepatide injection 10 mg.

Retatrutide 10 mg/mL solution for injection.

GHK-Cu peptide solution.

LIPO-C + B12 combination injection.

NAD+ 10 mg/mL solution for injection.

DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta).

Selank 10.

Semax 10.

PT-141 10.

Ipamorelin IPA10.

CJC-1295 no DAC10.

BPC-157 10.

GHK-CU50.

TB-500 10.

Diferentes presentaciones de Retatrutide.

¿Por qué el Invima los considera fraudulentos?

El Invima indicó que estos productos incumplen el Decreto 677 de 1995 porque nunca fueron evaluados en aspectos como calidad, seguridad y eficacia. Además, la autoridad sanitaria advirtió que se desconoce su composición real, el origen de sus ingredientes, las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, factores que aumentan el riesgo para los consumidores.

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La alerta sanitaria correspondiente a Retratutida y Retatutride surgió después de que ciudadanos reportaran efectos adversos tras consumirlos. Entre los síntomas mencionados aparecen mareo persistente, episodios de presíncope, alteraciones en el ciclo menstrual, aumento de peso y cambios en el perfil lipídico confirmados mediante exámenes médicos.

El Invima recomendó no adquirir ni consumir ninguno de los productos incluidos en las alertas, verificar siempre que los medicamentos tengan registro sanitario vigente y suspender su uso de inmediato si ya se están utilizando. La entidad también pidió reportar cualquier efecto adverso y denunciar los establecimientos físicos o digitales donde se comercialicen estos productos.

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