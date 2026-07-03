Luego de conocerse que Petro y Trump sostuvieron una llamada este viernes, a pocas semanas de que el mandatario actual deje el poder, él mismo fue quien detalló cómo fue la conversación y qué temas importantes hablaron.

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Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde tocó un punto importante que le llamó la atención de dicha conversación con el mandatario de Estados Unidos. Puntualmente, dejó en el limbo la posibilidad de que Trump no supiera quién era el candidato de Petro en las elecciones presidenciales recientes en Colombia.

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”, afirmó Petro en esa red social.

El tema no deja de ser llamativo si se tiene en cuenta que, en teoría, las relaciones entre el saliente presidente colombiano y Trump ya eran más cordiales. De hecho, hace varios meses se dio un encuentro entre ambos en la Casa Blanca.

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Trump y su apoyo a Abelardo de la Espriella durante campaña

La injerencia de Donald Trump en la campaña colombiana fue quirúrgica y agresiva. En la recta final, el mandatario estadounidense hizo público su “apoyo total” a De la Espriella. Aunque Trump infló las cifras en sus redes afirmando haber rescatado al candidato cuando supuestamente iba “décimo en las encuestas” —cuando en realidad el abogado siempre lideró los sondeos de la derecha—, el efecto psicológico en el electorado antipetrista fue devastador.

La respuesta de De la Espriella fue inmediata y programática: anunció que, desde el primer día de su investidura el próximo 7 de agosto, Colombia se sumará al “Escudo de las Américas”. Esta alineación total se traduce en un viraje radical en las políticas públicas del país:

Seguridad: Retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato y ofensivas militares a gran escala.

Retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato y ofensivas militares a gran escala. Justicia: Construcción de macrocárceles y una agenda de mano dura contra las disidencias y bandas criminales, rompiendo con la tesis de la “Paz Total”.

Construcción de macrocárceles y una agenda de mano dura contra las disidencias y bandas criminales, rompiendo con la tesis de la “Paz Total”. Migración: Cooperación férrea en las fronteras bajo la llamada Doctrina Donroe, alineando los intereses migratorios locales con el ala dura de Washington.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.