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En las últimas horas Usiacurí fue escenario del crimen de una mujer, un caso que ha encendido las alertas y ha causado extrañeza, por cuanto ha tenido lugar en la población más segura que tiene el departamento del Atlántico.
La víctima es Irina Cervantes Navarro, de 37 años, a quien hallaron muerta, con golpes en la cabeza, en una finca ubicada sobre la vía Cajagual. El principal sospechoso es su pareja sentimental, pues minutos antes del hallazgo del cadáver la mujer habría sostenido una discusión con su marido.
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De aquella pelea habrían sido testigos algunos vecinos del sector, que manifestaron a las autoridades aquella riña y advirtieron que, tras la muerte de Irina, el hombre desapareció de la zona y aún se desconoce su paradero.
Así las cosas, el caso en estos momentos está siendo investigado como un posible feminicidio, por parte de un grupo especializado de criminalística de la SIJIN y personal del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía.
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El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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