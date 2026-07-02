Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se presentan decisiones judiciales importantes. En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un ciudadano británico señalado de asesinar a Natalia Villalba, una mujer de 36 años, el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó de la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

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Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron conocer que la víctima autorizó previamente el ingreso del extranjero al inmueble donde se alojaba de manera temporal. Al llegar al lugar, el hombre se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su identificación posterior.

Una vez verificó que la mujer se encontraba sola, este hombre británico presuntamente le propinó múltiples golpes con un objeto contundente hasta matarla. Posteriormente, introdujo el cuerpo en una maleta, lo trasladó a la ducha del baño y abrió la llave para dejarlo expuesto a la caída de agua caliente. Asimismo, realizó distintas maniobras para eliminar los rastros de sangre, cambió la ropa con la que había entrado al inmueble e introdujo la que llevaba en una bolsa que arrojó al ducto de basuras antes de abandonar el edificio.

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Las evidencias indican que el ciudadano británico permaneció en el apartamento cerca de tres horas y se habría llevado el celular de la víctima para evitar que se estableciera algún vínculo con ella. El cuerpo fue hallado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien avisó a las autoridades.

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Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a este hombre por los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados.

El hoy procesado fue aprehendido el pasado 27 de junio, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito (Ecuador), en atención a una notificación roja de Interpol. Al día siguiente fue expulsado de territorio ecuatoriano y trasladado al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde servidores del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva la orden de captura en su contra.

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