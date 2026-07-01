El asesinato de Natalia Villalba en Bogotá tuvo un nuevo capítulo luego de que las autoridades ofrecieron datos muy explícitos acerca de la manera en la que se llevó a cabo.

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El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, explicó este miércoles primero de julio de 2026 que recibió el caso hace 15 días para darle el seguimiento correspondiente, por lo que le entregó el informe completo a la Fiscalía.

“Hubo un trauma contundente, ella después del trauma fallece, es incorporada en una maleta y la causa de la muerte se determinó en una necropcia”, indicó el experto en rueda de prensa.

Aparte de indicar que el golpe fue en la cabeza, ofreció detalles acerca de la manera en la que el cadáver tuvo una manipulación por parte del asesino que ya fue capturado por las autoridades.

“El cuerpo, cuando una persona llega en una maleta es porque la persona es descuartizada y, por partes, es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella”, explicó el funcionario.

En ese sentido, Cortés finalizó para aclarar el impacto de ese mecanismo de asesinato, en un caso que ha estado en la mira de la sociedad colombiana por la manera en la que se presentó.

“Es un tema álgido porque eso hace que sea más rápida la descomposición del cuerpo”, sentenció el director de Medicina Legal ante los medios de comunicación.

Natalia Villalba Angarita era una mujer de Cúcuta, de 37 años, que vivía en Bogotá desde hacía años. Su familia notó que dejó de responder mensajes y llamadas el jueves 18 de junio.

El hallazgo ocurrió el lunes 22 de junio de 2026, en un inmueble alquilado por días en el sector de El Chicó. Una empleada doméstica encontró la maleta en el baño cuando ingresó a limpiar.

En la escena también apareció el pasaporte de la víctima, lo que permitió identificarla rápidamente. Las autoridades recopilaron videos de seguridad, entrevistas y otros elementos para reconstruir sus últimos movimientos.

Una de las líneas de investigación apunta a dos ciudadanos extranjeros: un estadounidense y un británico. Ambos habrían coincidido con Natalia en el apartamento en días distintos, y uno de ellos fue captado por cámaras llevando ropa a la lavandería.

Los investigadores también buscan el celular de la víctima, que no ha aparecido. Ese detalle podría ayudar a establecer contactos recientes, desplazamientos y posibles amenazas antes del crimen.

La Fiscalía y el CTI continúan la recolección de pruebas en reserva. Por ahora, no hay una versión oficial cerrada sobre cómo ocurrió exactamente la muerte ni sobre la responsabilidad de los sospechosos.

El caso abrió una nueva alerta sobre la violencia contra mujeres en Bogotá. También recordó el feminicidio de Valentina Trespalacios, por el uso de una maleta como elemento para ocultar el cuerpo.

La familia de Natalia espera la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal. Mientras tanto, la investigación sigue enfocada en cámaras, registros del edificio y los contactos de los últimos días.

El caso de Natalia Villalba en Bogotá ha causado conmoción por el hallazgo de su cuerpo dentro de una maleta en un apartamento del norte de la ciudad. Las autoridades manejan la investigación al detalle.

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