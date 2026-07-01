La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita sigue revelando nuevos detalles. En esta ocasión fue su madre, Claudia Villalba, quien relató cómo fue encontrado el cuerpo de la mujer de 36 años y aseguró que las condiciones en las que estaba podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido. Sus declaraciones fueron entregadas en el pódcast Conducta Delictiva.

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Según contó la mujer, solo al llegar a la Fiscalía conoció la forma en la que las autoridades hallaron a su hija. “Cuando llegué acá y estaba en la Fiscalía, me dijeron que la encontraron en la maleta, en el baño, con la llave abierta“, relató. Ese detalle abrió interrogantes sobre si el agua pudo haber sido utilizada para alterar la escena o dificultar el trabajo de los investigadores.

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Claudia Villalba también reveló que uno de los aspectos que más la impactó fue el estado en el que estaban las manos de Natalia. De acuerdo con su testimonio, las huellas de la víctima presentaban afectaciones. “Ella tenía las manitas quemadas, los deditos… tal vez del frío, no sé, porque imagina todo ese tiempo mojándose. Es horrible”, expresó.

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La madre de la víctima agregó que las autoridades le recomendaron no ver el cuerpo debido a las condiciones en las que fue encontrado. Según explicó, únicamente una amiga de Natalia, una prima y su esposo pudieron hacer el reconocimiento. “El señor me dijo que no la viera. Solo la vieron la amiga, mi prima y mi esposo, pero yo no la vi. No nos dejaron verla a nosotros”, afirmó.

Señalado feminicida de Natalia Villalba fue capturado

Las autoridades confirmaron la captura de Matthew Foster, ciudadano británico señalado como el principal sospechoso del asesinato de Natalia Villalba, la mujer de 36 años que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del edificio Morph, ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá. La detención se produjo luego de varios días de búsqueda y seguimiento.

De acuerdo con la Fiscalía, Foster fue ubicado y capturado en el aeropuerto internacional de Quito, en Ecuador, después de haber cruzado por tierra la frontera desde Colombia. Según las investigaciones, el extranjero pretendía abandonar la región y viajar a un destino mucho más lejano para evadir la acción de la justicia colombiana.

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El ente acusador aseguró que el británico habría ingresado al apartamento donde Natalia Villalba se encontraba sola, la habría agredido físicamente hasta causarle la muerte y posteriormente manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Además, indicó que el sospechoso realizó diversas acciones para ocultar lo sucedido, alterar la escena del crimen y huir del lugar antes de ser localizado por las autoridades.

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