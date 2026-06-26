Después de días de búsqueda, las autoridades confirmaron la captura de Matthew Foster, el ciudadano inglés que habría asesinado a Natalia Villalba, la mujer hallada dentro de una maleta en un apartamento del edificio Morph, norte de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Habló el inglés envuelto en muerte de Natalia Villalba en Bogotá; mostró foto para desligarse de crimen)

De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso de causar la muerte de la cucuteña de 36 años, encontrada en el Chicó el pasado 22 de junio, fue detenido en el aeropuerto Internacional de Quito, en Ecuador. Este hombre llegó al país vecino luego de llegar por tierra a la frontera con Colombia

Presuntamente, Foster tenía intenciones de huir a miles de kilómetros para esconderse de la justicia nacional.

Lee También

“Presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”, detalló la Fiscalía sobre cómo el británico habría actuado en el asesinato de Villalba.

En atención a una orden de captura obtenida por un fiscal de la Seccional Bogotá, y la expedición de una notificación roja de Interpol, la Policía Nacional de Ecuador aprehendió en el aeropuerto Internacional de Quito al ciudadano británico Foster Martinson, quien sería el… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 27, 2026

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán detalló que este mismo viernes 26 de junio, día en el que detuvieron a Foster en Ecuador, un juez había emitido la orden de captura y se activó la circular roja para dar con el paradero de este hombre.

El sospechoso tiene antecedentes, luego de que estuvo preso durante más de dos años en su país de origen por acoso; fue acusado de haber amenazado a sus dos exparejas.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)