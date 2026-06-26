Por: Portal Bogotá

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Lo que habría comenzado como un episodio de intolerancia vial terminó en tragedia en el barrio San Isidro, en la localidad de San Cristóbal al sur oriente de la capital. Un hombre murió tras ser atacado con un arma cortopunzante durante una riña ocurrida en vía pública. La Policía de Bogotá logró la captura del hombre acusado de la fatal agresión.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, una patrulla de la Policía de Bogotá fue alertada sobre una confrontación entre un grupo de personas. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre con una herida en el pecho, presuntamente ocasionada durante la discusión. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Gracias a la rápida reacción de los policías que atendieron el caso, el presunto responsable fue capturado en flagrancia en el mismo lugar de los hechos y quedó a disposición de la autoridad competente.

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En este video, publicado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) en la red social X, puede conocer más detalles de este hecho:

Capturado el presunto responsable de un homicidio ocurrido en medio de un caso de intolerancia vial en San Cristóbal. El hombre fue detenido en el lugar de los hechos y ya se encuentra a disposición de la autoridad competente. 4 de cada 10 homicidios en la ciudad comienzan… pic.twitter.com/5ZiS5fw2ju — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 26, 2026

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen.

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