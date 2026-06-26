Un operativo de control adelantado por la Policía Nacional permitió la captura de dos personas que transportaban un cargamento de billetes falsos en el norte de Bogotá.

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(Vea también: Anuncian billetes que empiezan a salir del mercado en Colombia por decisión del Banco de República)

Según informó la Policía de Bogotá, el procedimiento se llevó a cabo en el barrio Aures II, de la localidad de Suba, donde los uniformados interceptaron un vehículo y encontraron una caleta con dinero que, al parecer, iba a ser distribuido en establecimientos comerciales de la zona.

Durante la inspección, los policías hallaron 80 billetes de 100.000 pesos, para un total de 8 millones de pesos, que presentaban irregularidades en sus elementos de seguridad. Según la verificación preliminar, el papel moneda no contaba con hologramas, relieves ni tintas reactivas propias de los billetes emitidos por el Banco de la República, por lo que fue incautado de inmediato.

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Los dos ocupantes del automóvil fueron capturados en el lugar por el presunto delito de tráfico de moneda falsa. Además del dinero, el vehículo en el que se movilizaban quedó inmovilizado y tanto los elementos incautados como los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación del caso.

Autoridades investigan la ruta de distribución de los billetes falsificados

De acuerdo con las primeras hipótesis, los implicados pretendían introducir los billetes en pequeños comercios mediante compras de bajo valor para recibir cambio en dinero auténtico, una modalidad que suele afectar especialmente a tenderos, vendedores y otros comerciantes que reciben efectivo durante sus jornadas.

El teniente coronel Julio César Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, explicó que el hallazgo se produjo durante labores rutinarias de registro y control en el sector. El oficial también invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la circulación de dinero falso, con el fin de evitar nuevas afectaciones económicas en la capital.

“La Policía Nacional logra la captura de dos personas por el delito de tráfico de moneda falsa. Los hechos se presentan en el sector de Aures de la localidad de Suba, momentos en los cuales nuestra zona de atención realiza una actividad de registro y control a un vehículo, hallando al interior del mismo 80 billetes de denominación de 100.000 pesos para un total de 8 millones de pesos incautados, al parecer, de moneda falsa”, indicó Botero.

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer el origen del cargamento y determinar si detrás del caso existe una red dedicada a la fabricación o distribución de moneda falsificada en Bogotá. Mientras avanza el proceso judicial, la recomendación para comerciantes y ciudadanos es verificar los elementos de seguridad de los billetes antes de aceptar pagos en efectivo.

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