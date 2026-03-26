Aunque cada vez son menos frecuentes, estos billetes siguen siendo válidos para pagos siempre que estén en buen estado y no sean falsos. Cuando llegan al sistema financiero, el banco central los retira y los sustituye por versiones más recientes.

Sigue a PULZO en Discover

Pese al avance de la tecnología y las plataformas digitales, el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en Colombia.

Según una encuesta del Emisor, el 79 % de los ciudadanos usa efectivo, frente a un 14 % que utiliza transferencias electrónicas y un 6 % tarjeta débito. La preferencia por el dinero físico se explica por su facilidad, rapidez y la costumbre arraigada en la población.

Desde 2016, el país adoptó una nueva familia de billetes con mayores medidas de seguridad, reemplazando diseños anteriores de figuras históricas como Jorge Eliécer Gaitán y Policarpa Salavarrieta.

Lee También

Aun así, algunos ciudadanos conservan los billetes antiguos como piezas de colección, ya que pueden adquirir valor en el mercado de la numismática.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.