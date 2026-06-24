La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, empieza a concentrarse en una pieza clave: las personas que ingresaron al inmueble durante los días previos al hallazgo.

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Mientras Medicina Legal avanza en los análisis para establecer la causa exacta de la muerte y confirmó que el cuerpo será entregado a sus familiares, investigadores de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía reconstruyen una línea de tiempo que podría ser determinante para esclarecer el crimen.

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Según información revelada por Noticias Caracol y conocida también por El Tiempo, al menos 15 personas ingresaron al apartamento entre el 3 y el 17 de junio, periodo que hoy es analizado como parte central de la investigación.

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El caso se remonta al hallazgo ocurrido en el apartamento 702 de un edificio ubicado en la calle 95 con carrera 21, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con las primeras verificaciones, el inmueble operaba bajo una modalidad de alojamiento temporal similar a Airbnb.

Los registros de ingreso administrados por la empresa de seguridad del edificio permitieron establecer que durante las semanas previas al hallazgo varias personas accedieron al apartamento donde se encontraba hospedada Natalia.

Ahora, la tarea de los investigadores es establecer quiénes eran esas 15 personas, qué relación tenían con la víctima y cuáles fueron sus movimientos dentro y fuera del inmueble. Dentro de esa reconstrucción hay una persona que concentra especial atención.

Se trata de un ciudadano británico que, según los registros y videos revisados por las autoridades, ingresó al edificio el 17 de junio, fecha que coincide con el periodo en el que habría ocurrido la muerte de Natalia. De acuerdo con la información preliminar conocida por Noticias Caracol, el hombre salió del lugar al día siguiente.

Además, cámaras de seguridad habrían registrado al extranjero desplazándose dentro del edificio con bolsas y trasladando sábanas hacia una zona de lavandería, imágenes que hoy hacen parte del material bajo análisis. Las autoridades intentan establecer su ubicación actual.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que hasta el momento no existe ninguna persona formalmente vinculada penalmente al caso y que las verificaciones continúan.

Otra de las conclusiones preliminares de la investigación indica que Natalia habría permanecido cerca de cuatro días sin vida dentro del apartamento antes de que fuera encontrada.

El hallazgo ocurrió cuando una trabajadora encargada del aseo ingresó al lugar luego de no recibir respuesta desde el interior.

Según versiones conocidas por Noticias Caracol, la mujer encontró una maleta dentro del baño mientras la ducha permanecía abierta y dio aviso inmediato a las autoridades. Posteriormente, unidades del CTI realizaron la inspección judicial del lugar.

Las verificaciones adelantadas por las autoridades establecieron que Natalia figuraba como arrendataria del apartamento.

Información conocida por El Tiempo señala que inicialmente existió una reserva asociada a un ciudadano estadounidense procedente de Texas entre el 3 y el 7 de junio.

Posteriormente, la víctima habría renovado su permanencia entre el 7 y el 21 de junio. En medio del proceso, la madre de Natalia, Claudia Villalba, entregó detalles sobre los últimos días de comunicación con su hija.

“Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, dijo a El Tiempo.

También aseguró que Natalia permanecía allí temporalmente mientras buscaba mudarse. “Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto”.

La familia además reveló otro elemento que hoy hace parte de las pesquisas: aunque el computador permanecía dentro de la habitación, el teléfono celular aún no aparece.

(Vea también: Las dolorosas coincidencias en casos de Natalia Villalba y Valentina Trespalacios, asesinadas en Bogotá)

Por ahora, la prioridad de las autoridades es reconstruir con precisión qué ocurrió entre el ingreso de esas 15 personas al apartamento y el momento en que Natalia fue encontrada sin vida.

Videos, registros de acceso, testimonios y análisis forenses continúan siendo revisados para establecer responsabilidades y esclarecer uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá en los últimos días.

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