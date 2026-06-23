Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El hallazgo del cuerpo sin vida de Fabián Alonso Turbequia, un hombre de aproximadamente 30 años, generó consternación en Ibagué. El hecho se registró en el sector de San Juan de la China, zona rural de la ciudad, donde la comunidad encontró el cadáver en la mañana de este lunes.

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De acuerdo con versiones de habitantes del sector, hacia las tres de la madrugada se escucharon varias detonaciones y se observó la presencia de hombres armados, presuntamente portando fusiles. Según los primeros reportes, la víctima presentaba impactos de bala y fue hallada con las manos y los pies amarrados. Información preliminar indica que también habría sido sometida a otros tratos violentos antes de su muerte.

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Tras el hallazgo, unidades de la Policía Metropolitana de Ibagué se desplazaron al lugar para adelantar la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas. Las autoridades confirmaron que el caso es materia de investigación y que se trabaja para esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

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Entre tanto, familiares de la víctima y habitantes de la zona exigieron a las autoridades resultados rápidos y mayor presencia institucional, ante el temor que genera este nuevo hecho de violencia en el área rural del municipio.

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