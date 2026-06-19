Triste noticia en el entorno de la Selección Colombia este viernes, 19 de junio, justo después de la victoria sobre Uzbekistán en el debut de la Copa del Mundo 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Defensor de Uzbekistán le dio regalo al camarógrafo que quedó lesionado en juego vs. Colombia)

Tal como informó la Federación Colombiana de Fútbol, en las últimas horas falleció Óscar Lugo Ríos, abuelo del futbolista Juan Camilo Portilla, uno de los convocados de Néstor Lorenzo para el torneo de clubes más importante del mundo.

𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗢́𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗟𝘂𝗴𝗼 𝗥𝗶́𝗼𝘀, 𝗮𝗯𝘂𝗲𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗼 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮 🔗 https://t.co/lpNmzcfegP pic.twitter.com/Mt6HxSaf0q — FCF (@FCF_Oficial) June 19, 2026

Lo que no explica la Federación es si el jugador saldrá de los convocados por unos días para despedir a su ser querido o se quedará con la Selección Colombia pensando en los siguientes encuentros.

Cabe destacar que Portilla es mediocampista y puede ser importante en algunos juegos, pese a que en el debut no contó con minutos frente a Uzbekistán, teniendo en cuenta que Lorenzo usó a Puerta, Lerma y luego entró Richard Ríos.

(Ver también: “Era como jugar en Colombia”: Cannavaro elogió a la hinchada ‘Tricolor’ con pulla a sus jugadores)

Por lo pronto, la Selección sigue su preparación en Guadalajara pensando en el segundo encuentro, que será el próximo martes, 23 de junio, a partir de las 9:00 de la noche frente a la República Democrática del Congo.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)