Bernie Moreno habló con Noticias Caracol y aclaró que sería inminente la salida de Petro de la Lista Clinton. El procedimiento tomaría entre 5 y 6 semanas, dijo en ese medio. A su vez, Blu Radio añadió que esto iría ligado con el hecho de que haya una transición pacífica del poder y de que haya un debido empalme con Abelardo de la Espriella.

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Recientemente, el exdirector de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John Smith, explicó que no existe un plazo definido para que el presidente Gustavo Petro pueda ser retirado de la llamada Lista Clinton o lista OFAC, luego de la más reciente actualización realizada por el gobierno estadounidense.

Según Smith, los cambios dentro de la lista pueden ocurrir con rapidez y dependen exclusivamente de decisiones del gobierno de Estados Unidos.

Señaló que una modificación podría producirse en cuestión de días, semanas o incluso meses, por lo que hacer predicciones sobre una eventual salida de Petro sería especulativo.

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También indicó que el comportamiento de estas decisiones puede variar según el criterio político y administrativo de la Casa Blanca.

Asimismo, explicó si Petro luego podrá reclamar una compensación por daños económicos o afectaciones reputacionales. Frente a esto, Smith fue enfático en señalar que una demanda de ese tipo tendría pocas probabilidades de prosperar y no sería un escenario jurídicamente probable.

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