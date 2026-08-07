La exprimera dama Verónica Alcocer volvió a pronunciarse públicamente este viernes luego de que la Fiscalía respondiera el derecho de petición presentado por su defensa. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, informó que decidió compartir varias precisiones sobre su situación jurídica y el viaje que actualmente realiza fuera de Colombia.

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El documento, firmado por el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, sostiene que durante el periodo presidencial 2022-2026 el nombre de Alcocer estuvo rodeado de diferentes señalamientos públicos, pero asegura que, tras una consulta oficial realizada por la defensa, la Fiscalía informó que no existen registros de procesos penales en su contra en calidad de indiciada o sindicada. Según el comunicado, la información fue actualizada con corte al 6 de agosto de 2026.

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En el mismo texto también se hace referencia a su salida del país. La defensa explica que Alcocer viajó a Europa en un vuelo comercial para atender compromisos personales que ya tenía programados y precisa que ingresó por el Aeropuerto Internacional de Arlanda, en Suecia. Además, enfatiza que su desplazamiento no tiene restricciones judiciales y que cuenta con un itinerario de regreso a Colombia previamente definido.

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El comunicado agrega que, si las autoridades consideran necesario escucharla dentro de las investigaciones que actualmente se adelantan para establecer posibles responsabilidades de terceros, la exprimera dama comparecerá con la misma disposición de colaboración que, según su defensa, ha mantenido desde el inicio de las indagaciones. En ese sentido, insiste en que siempre ha actuado con transparencia frente a las autoridades.

Finalmente, el documento rechaza cualquier versión que la vincule con gestiones irregulares. La defensa asegura que Verónica Alcocer “nunca autorizó a persona alguna para gestionar asuntos, ofrecer favores o negociar beneficios en su nombre”, reiterando que continuará atendiendo los requerimientos de la justicia mientras avanza el proceso de investigación.

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¿Qué dicen los audios sobre Verónica Alcocer?

La publicación de Verónica Alcocer se conoció pocos días después de que salieran a la luz los audios de Eva Ferrer, ciudadana colombo-española que fue cercana a la entonces primera dama y trabajó como asesora durante la campaña presidencial de 2022. En las grabaciones, divulgadas por la revista Semana, Ferrer hace una serie de señalamientos sobre presuntas irregularidades que, según ella, habrían ocurrido durante la campaña y el gobierno de Gustavo Petro, mencionando también a personas del círculo cercano de Alcocer, entre ellas el empresario catalán Manuel Grau.

En esos audios, Ferrer asegura que le quedaron debiendo pagos por su trabajo y califica al entorno de la exprimera dama como “una banda de criminales”. Además, afirma que a Alcocer supuestamente le entregaron dos millones de euros durante la campaña presidencial, cifra que equivale a cerca de 7.100 millones de pesos, y la señala de presuntamente influir en nombramientos dentro de entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian, así como de utilizar supuestos testaferros para mover recursos. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias conocidas públicamente y no constituyen conclusiones judiciales.

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