Verónica Alcocer se pronunció para aclarar los rumores que surgieron sobre una supuesta salida definitiva de Colombia luego del cambio de gobierno. La exesposa del presidente Gustavo Petro confirmó que se encuentra fuera del país, pero aseguró que su viaje responde a compromisos personales programados con anterioridad y que ya tiene previsto regresar en los próximos días.

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El mensaje fue publicado en su cuenta de X este jueves 6 de agosto, en vísperas de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente. Allí, Alcocer explicó que conserva su tiquete de regreso y enfatizó que tanto su familia como su proyecto de vida permanecen en Colombia, descartando así las versiones que apuntaban a una eventual solicitud de asilo.

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La exprimera dama también aprovechó el pronunciamiento para reiterar que seguirá colaborando con las autoridades frente a las investigaciones que han surgido por denuncias relacionadas con el anterior Gobierno. En ese sentido, afirmó que continuará compareciendo ante la justicia con el propósito de esclarecer los hechos que son materia de indagación.

El nombre de Alcocer volvió a ocupar la agenda pública después de la difusión de unos audios revelados por Semana, en los que Eva Ferrer, quien fue una de sus personas más cercanas, hizo referencia a presuntas irregularidades que involucrarían a la entonces primera dama. Alcocer ha rechazado esas versiones y sostiene que carecen de respaldo.

Como parte de su defensa, envió una comunicación a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que negó haber participado en conductas irregulares y manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades. En el documento insistió en que las acusaciones divulgadas públicamente no corresponden a la realidad.

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Paralelamente, sus abogados solicitaron a la Fiscalía informar si existe una investigación formal derivada de las revelaciones hechas por Eva Ferrer. La petición se produjo luego de que varios medios reportaran que el ente acusador habría iniciado actuaciones para verificar el contenido de los audios conocidos recientemente.

Hemos enviado derecho de petición a la @FiscaliaCol para solicitar información con el legítimo interés de restablecer prontamente mi buen nombre y el de mi familia. pic.twitter.com/P4maNBtBu5 — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 5, 2026

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