Verónica Alcocér está en medio de un nuevo escándalo por la revelación de audios en los que una de las personas que estuvo allegada a ella durante el mandato presidencial de Gustavo Petro se despachó.

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Revista Semana reveló grabaciones de la colombo española Eva Ferrer, que era asesora de la primera dama de Colombia y en las que se refirió al comportamiento y hasta de dinero que habría recibido la exesposa del mandatario.

La información salió a flote poco antes de que se termine el periodo del actual jefe de Estado y en esos audios es posible escuchar como hay fuertes críticas por el papel de la madre de las dos hijas menores de Petro.

Sin embargo, uno de los capítulos llamativos dentro de las revelaciones de Eva Ferrer, cercana a Alcocér durante varios años, fue acerca de Ricardo Roa y su papel como presidente de Ecopetrol.

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“Él [en referencia a Roa] se ha equivocado, lo mismo que le ha pasado a Leyva. Es gente que no supo decir no. Si no sabes decir no… Todo el mundo te la mete, todo el mundo te la mete. Tú te vas chupando ahí, jodido y tal. Lo que hice yo, que todo el mundo me decía: ‘Estás loca, estás loca’. Le dije el otro día a Vendrell: ‘¿Cómo le haces tú eso a un amigo? ¿Un amigo? Un amigo no te pone de firmona’, ¿vale? Todo lo que han hecho con Roa…”, indicó.

Lo cierto es que sorprendió al revelar cómo un regalo de Roa a la primera dama de Colombia se convirtió en un trampolín para llegar al cargo de la petrolera estatal.

“Te pide el amigo, te pide el no sé quién, te pide el señor, te pide… Puta, tío. […] Él se ganó el puesto… El primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, aseguró Ferrer, que agregó que la intención fue “tener contenta a la señora”.

La exasesora destapó cómo operaba la “banda de criminales” de Alcocér, pero sin duda queda sobre la mesa de nuevo la controversia alrededor de un funcionario que ha estado bajo la lupa durante varios meses.

¿Cuál es la polémica de Ricardo Roa en Ecopetrol?

La controversia en torno a Ricardo Roa al frente de Ecopetrol abarca serias investigaciones judiciales y administrativas relacionadas con su gestión previa y su desempeño directivo.

El origen principal de los cuestionamientos se remonta a su rol como gerente de la campaña presencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2022.

El Consejo Nacional Electoral sancionó administrativamente a la campaña por haber superado los topes de financiación legalmente autorizados por más de 5.300 millones de pesos.

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación imputó penalmente a Roa por los delitos de violación de topes electorales y presunto tráfico de influencias.

La acusación judicial señala irregularidades en la contabilidad electoral y posibles favores indebidos vinculados a la compraventa de un inmueble personal a precio inferior al mercado.

Paralelamente, organismos de control investigan presuntos conflictos de interés derivados de contratos estatales adjudicados a personas cercanas a su entorno personal y familiar.

Adicionalmente, la Fiscalía abrió indagaciones por denuncias de empresas del sector sobre supuestas restricciones a la libre competencia en millonarias licitaciones de transporte aéreo.

A pesar de las crecientes presiones de diversos sectores para que se aparte del cargo, Roa ha sostenido su inocencia frente a los estrados judiciales.

El ejecutivo argumenta ser víctima de campañas de desprestigio y defiende que los procesos de contratación dentro de la compañía petrolera siguen estrictos controles institucionales.

La junta directiva y el Gobierno nacional han mantenido su respaldo oficial para garantizar la continuidad operativa de la estatal petrolera.

Esta constante presión de los entes reguladores genera constante incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno corporativo de la mayor empresa pública de Colombia.

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